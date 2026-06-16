LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE Montpellier

Montpellier

LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE

2 Rue de l’École de Médecine Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-07-01 2026-07-04 2026-07-06 2026-07-08 2026-07-11 2026-07-13 2026-07-15 2026-07-18 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-25 2026-07-27 2026-07-29 2026-08-01 2026-08-03 2026-08-05 2026-08-08 2026-08-10 2026-08-12 2026-08-15

La plus ancienne faculté de médecine fondée sur une charte juridique vous ouvre ses portes… Partez à la rencontre de Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie ou encore Glafira Ziegelemann l’une des toutes premières étudiantes de la faculté.

Visite en français

La plus ancienne faculté de médecine fondée sur une charte juridique vous ouvre ses portes… Partez à la rencontre de Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie ou encore Glafira Ziegelemann l’une des toutes premières étudiantes de la faculté.

Apprenez-en davantage sur la soutenance du doctorat et ses traditions, devant le buste d’Hippocrate.

Une visite au fil des salles de prestige pour saisir l’histoire de la médecine montpelliéraine et la vie de la faculté d’hier à aujourd’hui.

La visite inclut l’accès à la cour de l’ancien couvent, à la salle du Conseil et/ou à la salle des Actes, et à la salle Delmas Orfila Rouvière.

Le conservatoire d’anatomie est fermé pour travaux et les salles d’anatomie Tekné Makré ne sont pas incluses dans la visite.

La visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, aux moins de 12 ans, aux femmes enceintes et aux personnes allergiques au formol.

Accès salle des Actes ou du Conseil selon disponibilités.

Sur réservation

RDV devant l’ancienne Faculté de médecine, 2 rue de l’École de Médecine.

Interdit aux moins de 12 ans.

Accès salle des Actes ou du Conseil selon disponibilité

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

2 Rue de l’École de Médecine Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

The oldest medical school founded on a legal charter opens its doors to you… Meet Rabelais, Nostradamus, François Gigot, Lapeyronie and Glafira Ziegelemann, one of the faculty’s very first students.

L’événement LA FACULTÉ DE MÉDECINE: UN BÂTIMENT HISTORIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-11 par 34 OT MONTPELLIER