MERCREDIZM K-WAÏ Montpellier

Montpellier

MERCREDIZM K-WAÏ

121 Rue Fontcouverte Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le collectif K-waï est né sous le soleil de Montpellier. C’est un collectif queer et pluridisciplinaire d’artistes et autres fouteur.euse.s de waï, fondé par LW2 & LA FRAISE en 2023. Kawaï prononcé [kawaii], est un adjectif japonais signifiant mignon . Et le mot waï est issu de l’argot marseillais et provençal qui signifie le bordel .

OPEN AIR DANS LE CADRE DE LA SEMAINE DES FIERTÉS 2026

Le collectif K-waï est né sous le soleil de Montpellier. C’est un collectif queer et pluridisciplinaire d’artistes et autres fouteur.euse.s de waï, fondé par LW2 & LA FRAISE en 2023. Kawaï prononcé [kawaii], est un adjectif japonais signifiant mignon . Et le mot waï est issu de l’argot marseillais et provençal qui signifie le bordel . Le jeu de mot insiste sur le désir du collectif d’apporter un esprit de fête aussi puissante que bienveillante.

K-waï c’est la volonté d’apporter une dimension underground et expérimentale mais pourtant accessible au public. K-waï s’est formé à travers la pratique du djing, mais souhaite garder sa portée artistique variée. Ses membres allient divers talent: danse, percussions africaines, chant, performances Live, Mapping ou encore peinture et arts graphiques. Leur but est de créer des espaces et des événements festifs et culturels, pour échanger, créer et expérimenter, en mettant autant l’emphase sur des artistes confirmé.e.s que débutant.e.s., convaincues qu’il faut limiter le gatekeeping de la fête et de l’art, et l’élitisme.

K-waï revendique le droit a l’expérimentation artistique, en faisant tomber les barrières des styles pré-établis. En bref, le collectif K-waï est résolument tourné vers un avenir plus inclusif et plus libre pour la fête et la culture en France avec la part belle aux artistes émergent.e.s et issu.e.s de minorités.

LW2, LA FRAISE, SATINE sont bien différentes mais toutes friandes de rythmiques intenses et d’univers forts. Que ce soit via des Djs sets, ou en performances live, elles souhaitent partager leur vision de la fête et de la musique. C’est à travers des genres musicaux très variés, venus du monde entier qu’elles se réunissent, avec pour seule promesse que de faire bouncer le public, en lui proposant une fusion des genres inédite. De 1’EBM, en passant par de la Bass Music ultra percussive ou encore l’afro expérimentale, c’est un voyage hors du commun, avec pour fil rouge, l’intensité. Partout où elles sont passées, elles ont su enflammer leur audience, en les transportant d’un univers à un autre en gardant leur ADN: une énergie presque violente qui ne laisse personne insensible. .

121 Rue Fontcouverte Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English : MERCREDIZM K-WAÏ

The K-waï collective was born in sunny Montpellier. It’s a queer, multi-disciplinary collective of artists and waï-makers, founded by LW2 & LA FRAISE in 2023. Kawai, pronounced [kawaii], is a Japanese adjective meaning cute . And the word waï comes from the slang of Marseille and Provence, meaning brothel .

L’événement MERCREDIZM K-WAÏ Montpellier a été mis à jour le 2026-05-31 par 34 OT MONTPELLIER