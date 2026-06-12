Montpellier

SOUTH COMEDY CLUB- COWORKING THE ISLAND

19 Avenue de Toulouse Montpellier Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-17

fin : 2026-06-17

Date(s) :

2026-06-17

Le South Comedy Club ouvre un nouveau plateau de Stand-Up à Montpellier ! Au coworking THE ISLAND !

Le mercredi 17 juin à 20h00,à the Island, situé sur l’avenue de toulouse ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son tout nouveau plateau de stand-up !

Le South Comedy Club ouvre un nouveau plateau de Stand-Up à Montpellier ! Au coworking THE ISLAND !

Le mercredi 17 juin à 20h00,à the Island, situé sur l’avenue de toulouse ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’humour avec son tout nouveau plateau de stand-up !

Une soirée de rires avec 5 humoristes talentueux

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir 5 humoristes du sud de la France, chacun proposant un passage de 10 minutes, dans un univers qui leur est propre.

De la satire à l’humour absurde en passant par les anecdotes du quotidien, chaque artiste saura apporter sa touche pour vous faire passer une soirée mémorable !

Entrée payante avec une sortie au chapeau, permettant à chacun de contribuer selon ses envies à soutenir les artistes.

La réservation est fortement conseillée pour garantir votre place , mais quelques places sans réservation seront disponibles sur place pour ceux qui souhaitent tenter leur chance à l’improviste.

Tarif 5€ sur place .

19 Avenue de Toulouse Montpellier 34070 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20 Jossuha.theophile@gmail.com

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English :

South Comedy Club opens a new Stand-Up stage in Montpellier! At coworking venue THE ISLAND!

On Wednesday June 17 at 8:00 p.m., the Island, located on avenue de toulouse, opens its doors to an evening of comedy with its brand-new stand-up stage!

L’événement SOUTH COMEDY CLUB- COWORKING THE ISLAND Montpellier a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 OT MONTPELLIER