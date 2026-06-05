Montpellier

IMPROBABLES TALENTS

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Du spectateur à l’artiste il n’y a qu’un pas !

Du spectateur à l’artiste, il n’y a qu’un pas…et ils ont décidé de le franchir !

Ils sont médecins, avocates, agents d’entretien, journalistes…

Du spectateur à l’artiste il n’y a qu’un pas !

Du spectateur à l’artiste, il n’y a qu’un pas…et ils ont décidé de le franchir !

Ils sont médecins, avocates, agents d’entretien, journalistes…

Tous brillent dans leurs métiers, mais mènent en parallèle une double vie artistique.

Chanteurs, rappeurs, poètes, poétesses, tous ont en commun une même passion l’expression scénique.

Au fil des années, ils ont développé leur univers, leur plume, leur sensibilité, leur identité artistique.

Ce qu’il leur manquait ? Le public.

Celui qui écoute, ressent, encourage, émeut.

La scène des Improbables Talents leur est désormais dédiée !

Pour cette première édition à Montpellier, présentée et animée par David Jean, coach vocal officiel d’Incroyable Talent, découvrez des profils étonnants qui se prêteront à un exercice inédit

4 minutes pour se présenter, puis 4 minutes pour interpréter ou déclamer un texte ou un titre entièrement réécrit.

Chant, rap, slam, poésie… la soirée promet de belles émotions et de vrais frissons.

Un rendez-vous unique, où le public devient témoin privilégié de la naissance d’artistes en devenir.

Et qui sait ? Ils vous montreront peut-être la voie. .

17 Rue Ferdinand Fabre Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 4 99 62 83 13

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English :

From spectator to artist, there’s only one step!

From spectator to artist, there’s only one step? and they’ve decided to take it!

They are doctors, lawyers, cleaners, journalists?

L’événement IMPROBABLES TALENTS Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 OT MONTPELLIER