EXPO À LA RECHERCHE DU PETIT CHAPERON ROUGE Montpellier
EXPO À LA RECHERCHE DU PETIT CHAPERON ROUGE Montpellier mardi 16 juin 2026.
Montpellier
EXPO À LA RECHERCHE DU PETIT CHAPERON ROUGE
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-16
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-16
À la recherche du petit chaperon rouge, une exposition de Maureen Poignonec
Le Petit Chaperon rouge (et le Loup !) traversent villages, forêts et montagnes enneigées d’un royaume enchanté. En chemin, ils croiseront Pinocchio, Hansel et Gretel, Boucle d’or, les trois petits cochons, les musiciens de Brême, la Petite Sirène, Alice, Peter Pan… et bien d’autres ! Avec ses illustrations colorées et joyeuses, Maurèen Poignonec vous fait plonger dans l’univers des contes en suivant la téméraire Chaperon rouge et le mystérieux Loup (éditions Little Urban).
Exposition prêtée par la galerie Robillard
Cette exposition intervient en parallèle à l’événement Partir en Livre Nos petits et grands héros . Retrouvez diverses animations du 17 juin au 19 juillet dans tout le département ! .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 36 60
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English :
In search of Little Red Riding Hood, an exhibition by Maureen Poignonec
L’événement EXPO À LA RECHERCHE DU PETIT CHAPERON ROUGE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-17 par 34 PIERRESVIVES
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