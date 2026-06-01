L’ART DE SE FAIRE GHOSTER Montpellier
L’ART DE SE FAIRE GHOSTER Montpellier jeudi 18 juin 2026.
Montpellier
L’ART DE SE FAIRE GHOSTER
9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault
Tarif : 18 – 18 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-18
Une comédie sans filtre insta pour toutes les générations qui questionne avec humour et tendresse nos solitudes modernes.
L’illusion romantique face à l’hashtag aubergine, Ariel est maman solo d’une ado 2.0.
Looseuse sentimentale, elle a soif d’idéal…
Une comédie sans filtre insta pour toutes les générations qui questionne avec humour et tendresse nos solitudes modernes.
L’illusion romantique face à l’hashtag aubergine, Ariel est maman solo d’une ado 2.0.
Looseuse sentimentale, elle a soif d’idéal…
Certaines disent tous des connards , mais pas tous les hommes, hein ? Il y a un prince charmant pour elle, elle en est sûre, c’est Disney qui l’a dit.
A l’ère de l’amour sous algorithme quand tu chopes le virus des applis tu découvres une pandémie d’abrutis, et à force de te faire ghoster tu finis par chater avec chat gpt, jusqu’au jour où…
Sur réservation .
9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 04 14 76 08 contact@lepointcomedie.fr
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English :
An unfiltered insta-comedy for all generations that questions our modern solitudes with humor and tenderness.
Ariel is a solo mom of a 2.0 teenager.
Sentimental looser, she longs for the ideal…
L’événement L’ART DE SE FAIRE GHOSTER Montpellier a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT MONTPELLIER
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