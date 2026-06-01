Montpellier

L’ART DE SE FAIRE GHOSTER

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 18 – 18 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-18

Une comédie sans filtre insta pour toutes les générations qui questionne avec humour et tendresse nos solitudes modernes.

L’illusion romantique face à l’hashtag aubergine, Ariel est maman solo d’une ado 2.0.

Looseuse sentimentale, elle a soif d’idéal…

Une comédie sans filtre insta pour toutes les générations qui questionne avec humour et tendresse nos solitudes modernes.

L’illusion romantique face à l’hashtag aubergine, Ariel est maman solo d’une ado 2.0.

Looseuse sentimentale, elle a soif d’idéal…

Certaines disent tous des connards , mais pas tous les hommes, hein ? Il y a un prince charmant pour elle, elle en est sûre, c’est Disney qui l’a dit.

A l’ère de l’amour sous algorithme quand tu chopes le virus des applis tu découvres une pandémie d’abrutis, et à force de te faire ghoster tu finis par chater avec chat gpt, jusqu’au jour où…

Sur réservation .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 04 14 76 08 contact@lepointcomedie.fr

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English :

An unfiltered insta-comedy for all generations that questions our modern solitudes with humor and tenderness.

Ariel is a solo mom of a 2.0 teenager.

Sentimental looser, she longs for the ideal…

L’événement L’ART DE SE FAIRE GHOSTER Montpellier a été mis à jour le 2026-06-05 par 34 OT MONTPELLIER