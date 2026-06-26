HÔTEL DE GRAVE Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

HÔTEL DE GRAVE

5 Rue de la Salle l’Évêque Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-09 2026-07-16 2026-07-23 2026-07-30 2026-08-13 2026-08-27

Viste en français

Édifié sur les anciennes terres de l’évêque de Maguelone, l’hôtel de Grave, siège de la DRAC depuis 1971, témoigne de l’évolution d’un quartier méconnu de l’Écusson de Montpellier.

Viste en français

Édifié sur les anciennes terres de l’évêque de Maguelone, l’hôtel de Grave, siège de la DRAC depuis 1971, témoigne de l’évolution d’un quartier méconnu de l’Écusson de Montpellier.

Au fil des siècles, des architectes de renom tels que Simon de Levesville, Augustin Charles Daviler et Léopold Carlier ont façonné et transformé ce lieu au gré des ambitions de ses propriétaires, lui conférant toute sa magnificence.

Poussez les portes de cette demeure prestigieuse pour découvrir des salles habituellement fermées au public et laissez-vous conter son fascinant récit architectural.

INFORMATIONS

– Rendez-vous 10 minutes avant devant l’Hôtel de Grave, 5 rue de la Salle l’Evêque, Montpellier

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants de moins de 6 ans maximum.

– Visite interdite aux chiens de petites ou grandes tailles sauf chien guide.

– PROMO ! Profitez de 10% de remise sur tous les produits de la boutique (sauf tickets de transports), sur présentation de votre bon de réservation pour une visite guidée (voucher). .

5 Rue de la Salle l’Évêque Montpellier 34967 Hérault Occitanie

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English :

View in French

Built on the former lands of the Bishop of Maguelone, the Hôtel de Grave, which has served as the headquarters of the DRAC since 1971, reflects the evolution of a little-known neighborhood in Montpellier’s Écusson district.

L’événement HÔTEL DE GRAVE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER