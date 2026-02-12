CONCERTS ÉLECTRO GÉANTS CLUB PEYROU Montpellier
CONCERTS ÉLECTRO GÉANTS CLUB PEYROU Montpellier vendredi 3 juillet 2026.
CONCERTS ÉLECTRO GÉANTS CLUB PEYROU
Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-03
Le collectif My Life is A Week-end double la mise avec deux dates. Venez danser les 3 et 4 juillet sur la promenade du Peyrou dans un format XXL.
A quoi s’attendre ?
Une programmation d’exception
Des artistes internationaux emblématiques de la French Touch et de la Disco-House sont déjà annoncés en filigrane pour rejoindre l’événement.
Un village aux accents locaux
Fidèle à l’édition 2025, le festival mettra à l’honneur le savoir-faire régional à travers des créateurs locaux et une offre food & drink intégralement occitane.
Une scénographie spectaculaire
À la nuit tombée, des mises en lumière monumentales viendront sublimer l’architecture classique du lieu et transformer le site en véritable décor immersif.
►Vendredi 3 juillet
The Blaze Le duo cinématographique nous promet un voyage visuel et sonore hors du temps.
Worakls Le maître de l’orchestral-électro viendra faire vibrer le Peyrou avec sa puissance habituelle.
Kazy Lambist L’enfant du pays apportera sa touche pop-électro aérienne et solaire.
►Samedi 4 juillet
NTO Ses mélodies minimalistes et percutantes sont le remède parfait pour une nuit d’été.
Kompromat Le projet punk-électro de Vitalic et Rebeka Warrior va électriser la foule.
Cebb Le DJ montpelliérain, figure incontournable du sud, assurera le groove local.
Ouverture de la billetterie le 10 février 2026 .
English :
The My Life is A Week-end collective doubles the stakes with two dates. Come and dance on July 3 and 4 on the Promenade du Peyrou in an XXL format.
