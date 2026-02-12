CONCERTS ÉLECTRO GÉANTS CLUB PEYROU Montpellier

CONCERTS ÉLECTRO GÉANTS CLUB PEYROU

Le collectif My Life is A Week-end double la mise avec deux dates. Venez danser les 3 et 4 juillet sur la promenade du Peyrou dans un format XXL.

A quoi s’attendre ?

Une programmation d’exception

Des artistes internationaux emblématiques de la French Touch et de la Disco-House sont déjà annoncés en filigrane pour rejoindre l’événement.

Un village aux accents locaux

Fidèle à l’édition 2025, le festival mettra à l’honneur le savoir-faire régional à travers des créateurs locaux et une offre food & drink intégralement occitane.

Une scénographie spectaculaire

À la nuit tombée, des mises en lumière monumentales viendront sublimer l’architecture classique du lieu et transformer le site en véritable décor immersif.

►Vendredi 3 juillet

The Blaze Le duo cinématographique nous promet un voyage visuel et sonore hors du temps.

Worakls Le maître de l’orchestral-électro viendra faire vibrer le Peyrou avec sa puissance habituelle.

Kazy Lambist L’enfant du pays apportera sa touche pop-électro aérienne et solaire.

►Samedi 4 juillet

NTO Ses mélodies minimalistes et percutantes sont le remède parfait pour une nuit d’été.

Kompromat Le projet punk-électro de Vitalic et Rebeka Warrior va électriser la foule.

Cebb Le DJ montpelliérain, figure incontournable du sud, assurera le groove local.

Ouverture de la billetterie le 10 février 2026 .

Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 34 70 00

English :

The My Life is A Week-end collective doubles the stakes with two dates. Come and dance on July 3 and 4 on the Promenade du Peyrou in an XXL format.

