Montpellier

CAMILLE SYMPHONIQUE

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 20 – 20 – 70 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-17

Date(s) :

2026-07-17

Vingt ans après Le Fil.

Vingt ans après son album culte, Camille en revisite l’héritage tout en traversant les grandes étapes de son parcours Music Hole, Ilo Veyou, Ouï, sans oublier la bande originale du film Emilia Pérez, et des titres inédits dévoilés en avant-première.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Vingt ans après Le Fil.

Vingt ans après son album culte, Camille en revisite l’héritage tout en traversant les grandes étapes de son parcours Music Hole, Ilo Veyou, Ouï, sans oublier la bande originale du film Emilia Pérez, et des titres inédits dévoilés en avant-première.

Un rendez-vous pour vibrer, frissonner, et redécouvrir Camille comme vous ne l’avez jamais entendue.

Sur réservation .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie info@lefestival.eu

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English :

Twenty years after Le Fil.

Twenty years after her cult album, Camille revisits the legacy of Le Fil, taking us through the milestones of her career: Music Hole, Ilo Veyou, Ouï, not forgetting the soundtrack to the film Emilia Pérez, and a preview of previously unreleased tracks.

L’événement CAMILLE SYMPHONIQUE Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER