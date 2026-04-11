Montpellier

MARIA SCHNEIDER & CLASIJAZZ BIG BAND FEAT. ANTONIO LIZANA

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09

Déjà plus de trente ans que Maria Schneider creuse le sillon d’une écriture pour big band vibrante, chatoyante et puissamment évocatrice,

où les compositions se déploient comme autant de tableaux ou d’histoires racontées en musique.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Déjà plus de trente ans que Maria Schneider creuse le sillon d’une écriture pour big band vibrante, chatoyante et puissamment évocatrice,

où les compositions se déploient comme autant de tableaux ou d’histoires racontées en musique.

Jalonné d’innombrables récompenses sept Grammy Awards, et même une nomination pour le prix Pulitzer ! son parcours est parsemé de collaborations prestigieuses, jusqu’à Davie Bowie en personne.

Depuis plusieurs années déjà, la compositrice et cheffe d’orchestre cultive une relation particulière avec le Clasijazz Big Band, formation d’élite constituée de quelques-unes des plus fines lames de la scène ibérique.

À leurs côtés, elle élargit sa palette à des couleurs andalouses, culminant en une intense Bulería portée par le chant d’Antonio Lizana, figure désormais incontournable du flamenco-jazz.

Sur réservation .

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For over thirty years now, Maria Schneider has been ploughing the furrow of vibrant, shimmering and powerfully evocative writing for big band,

where compositions unfold like paintings or stories told in music.

L’événement MARIA SCHNEIDER & CLASIJAZZ BIG BAND FEAT. ANTONIO LIZANA Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER