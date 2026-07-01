LE CENTRE HISTORIQUE À VOTRE RYTHME ACCESSIBLE PMR Montpellier
jeudi 9 juillet 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
LE CENTRE HISTORIQUE À VOTRE RYTHME ACCESSIBLE PMR
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault
Tarif : 12 – 12 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-13 2026-09-10
Une balade tranquille en terrain plat pour un patrimoine accessible à tous, en mobilité réduite ou non, autour de la place de la Comédie, du quartier de l’église Saint-Roch et de la tour de la Babote.
Visite en français
Une visite pour prendre le temps d’admirer le centre historique, dit l’Écusson , en terrain plat, autour de la place de la Comédie, du quartier de l’église Saint-Roch et de la tour de la Babote.
Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.
LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .
Allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
A leisurely stroll on level ground to discover a heritage accessible to all, with or without reduced mobility, around the Place de la Comédie, the Saint-Roch church district and the Babote tower.
L’événement LE CENTRE HISTORIQUE À VOTRE RYTHME ACCESSIBLE PMR Montpellier a été mis à jour le 2026-07-03 par 34 OT MONTPELLIER
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