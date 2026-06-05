ATELIER PAPIER MARBRÉ Montpellier
ATELIER PAPIER MARBRÉ Montpellier mercredi 8 juillet 2026.
Montpellier
ATELIER PAPIER MARBRÉ
Archives départementales Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09
Initiation à une technique décorative ancienne entre art et patrimoine.
Découvrez l’art délicat et fascinant du papier marbré, une technique utilisée depuis des siècles pour décorer les livres et documents précieux. Les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à participer à un atelier créatif et immersif dédié à cette pratique artistique.
Au cours de cet atelier, vous apprendrez les principes de base du papier marbré préparation des encres, manipulation des couleurs à la surface de l’eau et création de motifs uniques inspirés de formes naturelles et abstraites. Chaque participant pourra expérimenter différentes techniques et repartir avec ses propres créations personnalisées.
Accessible à tous, sans prérequis particulier, cet atelier est une occasion conviviale de découvrir un savoir-faire artisanal tout en explorant votre créativité. Ce moment d’échange vous permettra également d’en apprendre davantage sur l’histoire et les usages du papier marbré, notamment dans le patrimoine des archives.
Adultes et enfants à partir de 8 ans (accompagnés).
Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives à partir du 15/06. .
Archives départementales Montpellier 34080 Hérault Occitanie serv-educa.archives@herault.fr
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English : ATELIER PAPIER MARBRÉ
An introduction to an ancient decorative technique that blends art and heritage.
L’événement ATELIER PAPIER MARBRÉ Montpellier a été mis à jour le 2026-06-01 par 34 PIERRESVIVES
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