LES BRIQUES LEGO® EN VACANCES Montpellier

LES BRIQUES LEGO® EN VACANCES
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier Hérault
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23
Un atelier briques LEGO® pour les enfants
C’est les vacances! Les briques Lego t’invitent à parcourir le monde en recréant des animaux et des architectures du monde entier pyramides, tour de pise, grande muraille…
À partir de 6 ans
Gratuit sans inscription
Hall de Pierresvives .
907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr
English :
A LEGO® brick workshop for children
