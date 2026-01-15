LES BRIQUES LEGO® EN VACANCES Montpellier

LES BRIQUES LEGO® EN VACANCES

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-14 2026-07-16 2026-07-21 2026-07-23

Un atelier briques LEGO® pour les enfants

C’est les vacances! Les briques Lego t’invitent à parcourir le monde en recréant des animaux et des architectures du monde entier pyramides, tour de pise, grande muraille…

À partir de 6 ans

Gratuit sans inscription

Hall de Pierresvives .

907 Rue du Professeur Blayac Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 30 00 serviceprogrammation@herault.fr

English :

A LEGO® brick workshop for children

