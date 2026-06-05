ATELIER RELIURE FABRIQUE TON CARNET DE VOYAGE Montpellier
ATELIER RELIURE FABRIQUE TON CARNET DE VOYAGE Montpellier mardi 7 juillet 2026.
Montpellier
ATELIER RELIURE FABRIQUE TON CARNET DE VOYAGE
Archives départementales de l’Hérault Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Créé un carnet unique pour raconter tes aventures d’hier et de demain !
Les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à un atelier créatif autour de la reliure. Adultes et enfants sont conviés à fabriquer leur propre carnet de voyage à partir d’images d’archives.
Au fil de l’atelier, chacun pourra découvrir les bases de la reliure et composer un carnet unique. Les participants repartiront avec leur création, prête à recueillir souvenirs, croquis et anecdotes de leurs prochaines aventures estivales !
Un moment convivial à partager en famille, pour donner envie d’écrire, de dessiner… et de partir en voyage.
Adultes et enfants à partir de 8 ans (accompagnés).
Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives à partir du 15/06. .
Archives départementales de l’Hérault Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 22 serv-educa.archives@herault.fr
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English : ATELIER RELIURE FABRIQUE TON CARNET DE VOYAGE
Create a unique notebook to recount your adventures of yesterday and tomorrow!
L’événement ATELIER RELIURE FABRIQUE TON CARNET DE VOYAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 PIERRESVIVES
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