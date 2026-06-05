Montpellier

ATELIER RELIURE FABRIQUE TON CARNET DE VOYAGE

Archives départementales de l’Hérault Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Créé un carnet unique pour raconter tes aventures d’hier et de demain !

Les Archives départementales de l’Hérault vous invitent à un atelier créatif autour de la reliure. Adultes et enfants sont conviés à fabriquer leur propre carnet de voyage à partir d’images d’archives.

Au fil de l’atelier, chacun pourra découvrir les bases de la reliure et composer un carnet unique. Les participants repartiront avec leur création, prête à recueillir souvenirs, croquis et anecdotes de leurs prochaines aventures estivales !

Un moment convivial à partager en famille, pour donner envie d’écrire, de dessiner… et de partir en voyage.

Adultes et enfants à partir de 8 ans (accompagnés).

Inscription obligatoire en ligne dans l’agenda du site de Pierresvives à partir du 15/06. .

Archives départementales de l’Hérault Montpellier 34080 Hérault Occitanie +33 4 67 67 37 22 serv-educa.archives@herault.fr

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English : ATELIER RELIURE FABRIQUE TON CARNET DE VOYAGE

Create a unique notebook to recount your adventures of yesterday and tomorrow!

L’événement ATELIER RELIURE FABRIQUE TON CARNET DE VOYAGE Montpellier a été mis à jour le 2026-05-29 par 34 PIERRESVIVES