Montpellier

CONCERT BILL FRISELL TRIO + GREG TARDY

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 35 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-07

Date(s) :

2026-07-07

Guitariste de jazz ? L’étiquette est sans doute un peu étriquée pour ce doux rêveur de la six-cordes, qui aura collaboré au fil de sa carrière avec des personnalités aussi diverses que Paul Motian, John Zorn ou Elvis Costello, tout en enregistrant avec des stars du calibre de Norah Jones, Paul Simon ou Robert Plant.

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Guitariste de jazz ? L’étiquette est sans doute un peu étriquée pour ce doux rêveur de la six-cordes, qui aura collaboré au fil de sa carrière avec des personnalités aussi diverses que Paul Motian, John Zorn ou Elvis Costello, tout en enregistrant avec des stars du calibre de Norah Jones, Paul Simon ou Robert Plant.

Profondément enracinée dans le terroir de l’americana, sa musique embrasse d’un même geste country, blues, folk, gospel ou rock’n’roll, en une synthèse éminemment personnelle et vierge de tout cliché.

Entouré de son fidèle trio ainsi que du saxophoniste et clarinettiste néo-orléanais Greg Tardy en invité spécial, ce merveilleux conteur d’histoires musicales promet de nous entraîner dans un long voyage onirique, à la beauté troublante et intemporelle.

Sur réservation .

18 Rue Sainte-Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie info@lefestival.eu

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English :

Jazz guitarist? The label is undoubtedly a little narrow for this gentle dreamer of the six-string, who over the course of his career has collaborated with figures as diverse as Paul Motian, John Zorn and Elvis Costello, while recording with stars of the calibre of Norah Jones, Paul Simon and Robert Plant.

L’événement CONCERT BILL FRISELL TRIO + GREG TARDY Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER