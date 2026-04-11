Montpellier

CHARLES LLOYD FEAT. GERALD CLAYTON HARISH RAGHAVAN & KWEKU SUMBRY

178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Sa vie entière semble un roman d’abord le succès triomphal des années 60, lorsque son quartette plongeait dans la fièvre coltranienne le public hippie des grandes scènes rock, puis la longue retraite des années 70, enfin la spectaculaire renaissance à partir des années 80…

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Sa vie entière semble un roman d’abord le succès triomphal des années 60, lorsque son quartette plongeait dans la fièvre coltranienne le public hippie des grandes scènes rock, puis la longue retraite des années 70, enfin la spectaculaire renaissance à partir des années 80…

Désormais octogénaire, c’est toujours avec la même ferveur qu’il entretient la flamme, entouré de musiciens d’élite qui n’ont souvent pas la moitié de son âge. Keith Jarrett, Michel Petrucciani, Brad Mehldau, Jason Moran au fil des ans, les plus grands pianistes se seront succédés à ses côtés, un flambeau aujourd’hui brillamment repris par Gerald Clayton.

Complété par les excellents Harish Raghavan et Kweku Sumbry, ce nouveau quartette incarne à lui seul une certaine idée du jazz, entre mémoire de la tradition et célébration de l’instant présent.

Sur réservation .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie info@lefestival.eu

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English :

His whole life seems like a novel: first the triumphant success of the 60?s, when his quartet plunged the hippie public of the great rock scenes into Coltranian fever, then the long retirement of the 70?s, finally the spectacular renaissance from the 80?s onwards?

L’événement CHARLES LLOYD FEAT. GERALD CLAYTON HARISH RAGHAVAN & KWEKU SUMBRY Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER