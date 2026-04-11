SYMPHONIE PASTORALE BEETHOVEN Montpellier
SYMPHONIE PASTORALE BEETHOVEN Montpellier mardi 7 juillet 2026.
Montpellier
SYMPHONIE PASTORALE BEETHOVEN
Allée de la Citadelle Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
On connaît la promesse de l’orchestre Les Siècles jouer les œuvres qu’il aborde en utilisant des instruments historiques, et donc retrouver leur verdeur et leurs couleurs premières.
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
On connaît la promesse de l’orchestre Les Siècles jouer les œuvres qu’il aborde en utilisant des instruments historiques, et donc retrouver leur verdeur et leurs couleurs premières.
Ce concert permettra ainsi de redécouvrir, comme si nous les entendions pour la première fois, deux grandes pages créées aux extrémités du XIXe siècle le Concerto pour violoncelle de Dvořák, créé en 1896, et la Symphonie Pastorale de Beethoven, qui a vu le jour en 1808.
On sera d’autant plus sensible au fruité des instruments que Christian-Pierre La Marca joue lui aussi un instrument singulier, étrangement anonyme, fabriqué entre 1790 et 1830.
Anonyme mais d’une sonorité unique, car n’appartenant à aucune école.
L’occasion de se rappeler que le répertoire le plus connu ne demande qu’à être toujours recommencé.
LE PROGRAMME
ANTONÍN DVOŘÁK
Concerto pour violoncelle et orchestre opus 104
LUDWIG VAN BEETHOVEN
Symphonie nº 6 opus 68 Pastorale .
Allée de la Citadelle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 02 02 01 billetterie@lefestival.eu
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English :
As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier
The promise of Les Siècles orchestra is well known: to play the works it tackles using historic instruments, and thus rediscover their verve and original colors.
L’événement SYMPHONIE PASTORALE BEETHOVEN Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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