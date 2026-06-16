STREET ART, VUE D’ENSEMBLE Montpellier

Montpellier

STREET ART, VUE D’ENSEMBLE

30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-14 2026-07-21 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-11 2026-08-18 2026-08-25 2026-09-08 2026-09-22

Visite en français

Vélos qui semblent s’échapper des murs, mosaïques facétieuses, graffitis sur les toits et multiples collages décorent Montpellier au quotidien faisant de la ville un grand musée à ciel ouvert. Une question toutefois se pose est-ce de l’art ou du vandalisme ?

Visite en français

Vélos qui semblent s’échapper des murs, mosaïques facétieuses, graffitis sur les toits et multiples collages décorent Montpellier au quotidien faisant de la ville un grand musée à ciel ouvert. Une question toutefois se pose est-ce de l’art ou du vandalisme ?

Grace à nos guides conférenciers, parcourez les rues à la recherche de ces œuvres insolites, discrètes ou grandioses. Vous vous initierez aussi aux différentes techniques et codes du street art pour mieux comprendre ce phénomène et observer la ville d’un œil nouveau.

Rendez-vous 10 minutes avant à l’Office de Tourisme de Montpellier extérieur façade côté Esplanade Charles-de-Gaulle.

– Gratuités enfants moins de 6 ans accompagnés d’un parent, guides diplômés avec carte, détenteurs de la City Card.

– 1 adulte accompagné de 1 ou de 2 enfants maximum

– Visite interdite aux chiens de petite ou grande taille, sauf chien-guide.

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .

30, allée Jean de Lattre de Tassigny Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English :

Tour in French

Bicycles that seem to be escaping from the walls, whimsical mosaics, graffiti on the rooftops, and countless collages adorn Montpellier every day, turning the city into a vast open-air museum. One question, however, arises: is this art or vandalism?

L’événement STREET ART, VUE D’ENSEMBLE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-12 par 34 OT MONTPELLIER