DIDON ET ÉNÉE HENRY PURCELL Montpellier

Montpellier

DIDON ET ÉNÉE HENRY PURCELL

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Un mask conjugue musique, théâtre, danse, effets de machine.

Dans la seconde partie du XVIIeme siècle, le public londonien raffolait de ce type de spectacle, ce qui a donné l’idée à l’ensemble Les Surprises de représenter ainsi Didon et Énée (créé en 1689).

Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier

Un mask conjugue musique, théâtre, danse, effets de machine.

Dans la seconde partie du XVIIeme siècle, le public londonien raffolait de ce type de spectacle, ce qui a donné l’idée à l’ensemble Les Surprises de représenter ainsi Didon et Énée (créé en 1689).

La musique de Purcell est ici liée à des extraits de pièces de Shakespeare, maître des intrigues où les dieux se jouent du destin des hommes.

Les artistes sur scène, dans un véritable esprit de troupe, participent d’un même geste, étant tour à tour chanteur et acteur, comédien et danseur.

La mer est le personnage principal au sein duquel se débattent grotesquement et magnifiquement les personnages en proie aux contradictions de leurs sentiments.

Elle est ici à la fois la musique, le mouvement et le décor.

PROGRAMME

HENRY PURCELL

Didon et Énée, opéra en trois actes

Version scénique

Livret de Nahum Tate

Textes extraits de Macbeth, The Tempest, Richard III de Shakespeare, L’Énéide de Virgile et Le Virgile Travesti de Scarron

Sur réservation .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier

A mask combines music, theater, dance and machine effects.

In the second half of the 17th century, London audiences loved this type of spectacle, which gave the ensemble Les Surprises the idea of performing Dido and Aeneas (created in 1689).

L’événement DIDON ET ÉNÉE HENRY PURCELL Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER