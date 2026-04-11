DIDON ET ÉNÉE HENRY PURCELL Montpellier
DIDON ET ÉNÉE HENRY PURCELL Montpellier mercredi 8 juillet 2026.
Montpellier
DIDON ET ÉNÉE HENRY PURCELL
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Un mask conjugue musique, théâtre, danse, effets de machine.
Dans la seconde partie du XVIIeme siècle, le public londonien raffolait de ce type de spectacle, ce qui a donné l’idée à l’ensemble Les Surprises de représenter ainsi Didon et Énée (créé en 1689).
Dans le cadre du Festival Radio France Occitanie Montpellier
Un mask conjugue musique, théâtre, danse, effets de machine.
Dans la seconde partie du XVIIeme siècle, le public londonien raffolait de ce type de spectacle, ce qui a donné l’idée à l’ensemble Les Surprises de représenter ainsi Didon et Énée (créé en 1689).
La musique de Purcell est ici liée à des extraits de pièces de Shakespeare, maître des intrigues où les dieux se jouent du destin des hommes.
Les artistes sur scène, dans un véritable esprit de troupe, participent d’un même geste, étant tour à tour chanteur et acteur, comédien et danseur.
La mer est le personnage principal au sein duquel se débattent grotesquement et magnifiquement les personnages en proie aux contradictions de leurs sentiments.
Elle est ici à la fois la musique, le mouvement et le décor.
PROGRAMME
HENRY PURCELL
Didon et Énée, opéra en trois actes
Version scénique
Livret de Nahum Tate
Textes extraits de Macbeth, The Tempest, Richard III de Shakespeare, L’Énéide de Virgile et Le Virgile Travesti de Scarron
Sur réservation .
Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
As part of the Festival Radio France Occitanie Montpellier
A mask combines music, theater, dance and machine effects.
In the second half of the 17th century, London audiences loved this type of spectacle, which gave the ensemble Les Surprises the idea of performing Dido and Aeneas (created in 1689).
L’événement DIDON ET ÉNÉE HENRY PURCELL Montpellier a été mis à jour le 2026-04-07 par 34 OT MONTPELLIER
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