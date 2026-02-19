TOHU-BOHU 2026 X FIP Montpellier
TOHU-BOHU 2026 X FIP Montpellier jeudi 9 juillet 2026.
TOHU-BOHU 2026 X FIP
178 Rue de la Carriérasse Montpellier Hérault
Tarif : 9 – 9 – 20 EUR
Début : 2026-07-09
fin : 2026-07-11
2026-07-09
L’événement électro phare du Festival Radio France Occitanie Montpellier revient en puissance.
Tohu-Bohu s’associe une nouvelle fois à FIP pour vous projeter dans une dimension sonore spectaculaire.
Au programme un live électro en son spatialisé 360°, une scénographie immersive et un line-up exceptionnel prêt à faire monter la température.
PROGRAMMATION 2026
Domaine d’O Pinède Nord
►Jeudi 09 juillet 19h-23h30
BAMBI
TATYANA JANE
U.R.TRAX (live)
►Vendredi 10 juillet 19h-23h30
AMS
DJ DEEP
MYD (live)
►Samedi 11 juillet 19h-23h30
ÂME (live)
CHLOÉ
TAL FUSSMAN
INFOS PRATIQUES
Pass 3 soirs à 20€ ••• Ticket 1 soir à 9€
Billetterie https://billetterie.lefestival.eu/content
Si vous êtes détenteur d’un Pass Culture ou du Pass YOOT, vous pouvez réserver directement sur les sites respectifs à tarifs ultra privilégiés. .
178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65 public@lefestival.eu
English :
The flagship electro event of the Festival Radio France Occitanie Montpellier is back with a vengeance.
Once again, Tohu-Bohu joins forces with FIP to project you into a spectacular sonic dimension.
