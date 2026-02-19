TOHU-BOHU 2026 X FIP Montpellier

TOHU-BOHU 2026 X FIP

L’événement électro phare du Festival Radio France Occitanie Montpellier revient en puissance.

Tohu-Bohu s’associe une nouvelle fois à FIP pour vous projeter dans une dimension sonore spectaculaire.

Au programme un live électro en son spatialisé 360°, une scénographie immersive et un line-up exceptionnel prêt à faire monter la température.

PROGRAMMATION 2026

Domaine d’O Pinède Nord

►Jeudi 09 juillet 19h-23h30

BAMBI

TATYANA JANE

U.R.TRAX (live)

►Vendredi 10 juillet 19h-23h30

AMS

DJ DEEP

MYD (live)

►Samedi 11 juillet 19h-23h30

ÂME (live)

CHLOÉ

TAL FUSSMAN

INFOS PRATIQUES

Pass 3 soirs à 20€ ••• Ticket 1 soir à 9€

Billetterie https://billetterie.lefestival.eu/content

Si vous êtes détenteur d’un Pass Culture ou du Pass YOOT, vous pouvez réserver directement sur les sites respectifs à tarifs ultra privilégiés. .

178 Rue de la Carriérasse Montpellier 34090 Hérault Occitanie +33 800 20 01 65 public@lefestival.eu

English :

The flagship electro event of the Festival Radio France Occitanie Montpellier is back with a vengeance.

Once again, Tohu-Bohu joins forces with FIP to project you into a spectacular sonic dimension.

