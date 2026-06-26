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L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier

L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
Place de la Comédie
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Tarif
6 6

Montpellier

L’OPÉRA COMÉDIE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Œuvre d’un élève de Charles Garnier, l’Opéra Comédie vous invite à la découverte de son entrée monumentale, son foyer avec vue sur la place de la Comédie et surtout sa salle de spectacle à l’italienne aux dorures et décors peints
Visite en français

Œuvre d’un élève de Charles Garnier, l’Opéra Comédie vous invite à la découverte de son entrée monumentale, son foyer avec vue sur la place de la Comédie et surtout sa salle de spectacle à l’italienne aux dorures et décors peints.

Un écrin pour les plus beaux spectacles à découvrir absolument.

RDV DEVANT L’OPÉRA COMÉDIE
Place de la Comédie, Montpellier

Réservation obligatoire

LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher.   .

Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60  contact@ot-montpellier.fr

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English : L’OPÉRA COMÉDIE

Designed by a student of Charles Garnier, the Opéra Comédie invites you to explore its monumental entrance, its lobby overlooking the Place de la Comédie, and above all, its Italian-style auditorium with its gilded details and painted decorations

L’événement L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER

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