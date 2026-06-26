Montpellier

L’OPÉRA COMÉDIE

Place de la Comédie Montpellier Hérault

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Œuvre d’un élève de Charles Garnier, l’Opéra Comédie vous invite à la découverte de son entrée monumentale, son foyer avec vue sur la place de la Comédie et surtout sa salle de spectacle à l’italienne aux dorures et décors peints

Visite en français

Œuvre d’un élève de Charles Garnier, l’Opéra Comédie vous invite à la découverte de son entrée monumentale, son foyer avec vue sur la place de la Comédie et surtout sa salle de spectacle à l’italienne aux dorures et décors peints.

Un écrin pour les plus beaux spectacles à découvrir absolument.

RDV DEVANT L’OPÉRA COMÉDIE

Place de la Comédie, Montpellier

Réservation obligatoire

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Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr

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English : L’OPÉRA COMÉDIE

Designed by a student of Charles Garnier, the Opéra Comédie invites you to explore its monumental entrance, its lobby overlooking the Place de la Comédie, and above all, its Italian-style auditorium with its gilded details and painted decorations

L’événement L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER