L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier
L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier vendredi 17 juillet 2026.
Montpellier
L’OPÉRA COMÉDIE
Place de la Comédie Montpellier Hérault
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28
Œuvre d’un élève de Charles Garnier, l’Opéra Comédie vous invite à la découverte de son entrée monumentale, son foyer avec vue sur la place de la Comédie et surtout sa salle de spectacle à l’italienne aux dorures et décors peints
Visite en français
Œuvre d’un élève de Charles Garnier, l’Opéra Comédie vous invite à la découverte de son entrée monumentale, son foyer avec vue sur la place de la Comédie et surtout sa salle de spectacle à l’italienne aux dorures et décors peints.
Un écrin pour les plus beaux spectacles à découvrir absolument.
RDV DEVANT L’OPÉRA COMÉDIE
Place de la Comédie, Montpellier
Réservation obligatoire
LE BON PLAN La réservation d’une visite guidée vous offre 10% de remise sur tous les produits de la boutique de l’Office de Tourisme (sauf tickets TAM), sur présentation de votre voucher. .
Place de la Comédie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 60 60 60 contact@ot-montpellier.fr
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English : L’OPÉRA COMÉDIE
Designed by a student of Charles Garnier, the Opéra Comédie invites you to explore its monumental entrance, its lobby overlooking the Place de la Comédie, and above all, its Italian-style auditorium with its gilded details and painted decorations
L’événement L’OPÉRA COMÉDIE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER
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