CINÉMA POUR TOUS Montpellier
CINÉMA POUR TOUS Montpellier vendredi 17 juillet 2026.
Montpellier
CINÉMA POUR TOUS
3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24
Le Cinéma Pour Tous s’installe à Restanque !
Sous l’impulsion de l’association Brand à Part, nous vous proposons un cycle de cinéma en plein air dans notre jardin, les 17, 18, 24 et 25 juillet.
Le Cinéma Pour Tous s’installe à Restanque !
Sous l’impulsion de l’association Brand à Part, nous vous proposons un cycle de cinéma en plein air dans notre jardin, les 17, 18, 24 et 25 juillet.
Le Cinéma Pour Tous vous invite à franchir la frontière du réel pour explorer nos imaginaires, entre souvenirs, récits et visions du futur
. Pour cette odyssée cinématographique, l’événement s’installe au tiers-lieu artistique et culturel Restanque, véritable cœur battant de la création niché dans le quartier Près d’Arènes à Montpellier.
Quatre projections en plein air et de nombreuses animations gratuites sont programmées sur deux week-ends consécutifs pour vous inviter à quitter la terre ferme et à nourrir vos aspirations.
Des projections à votre en famille ou entre amis !
Et parce qu’une soirée projection n’est rien sans de quoi boire et grignoter, bar et foodtrucks vous accueilleront sur place à partir de 19h30
DEMANDEZ L’PROGRAMME
VENDREDI 17 JUILLET
Sirocco et le Royaume des Courants d’Air
Benoît Chieux
1h20 2023 Animation VF à partir de 6 ans
Animation, quiz et autres surprises pour les enfants en accès libre (à partir de 19h)
SAMEDI 18 JUILLET
Inception
Christopher Nolan
2h28 2010 Fiction VOSTFR
VENDREDI 24 JUILLET
Les Bêtes du Sud Sauvage
Benh Zeitlin
1h33 2012 Fiction VOSTFR
SAMEDI 25 JUILLET
Mars Express
Jérémie Périn
1h25 2023 Animation VF
Ateliers cinémas en journée pour le jeune public (gratuit sur inscription)
Atelier table lumineuse 10h/12h30 8 à 10 ans gratuit sur inscription contact.brandapart@gmail.com
Viens découvrir le cinéma d’animation sur table lumineuse ! D’après le film “Sirocco et le Royaume des Courants d’Air” réalisé par Benoît Chieux, projeté le 17 juillet à l’occasion du Cinéma pour Tous, tu pourras créer ta propre petite animation et tester la technique du stop-motion.
Atelier technique du doublage 14h/16h30 enfants/adultes à partir de 11 ans gratuit sur inscription contact.brandapart@gmail.com
À l’occasion du Cinéma pour Tous, et de la projection du film “Mars Express” réalisé par Jérémie Périn viens prêter ta voix à un personnage de film d’animation ! Tu découvriras les coulisses du doublage et apprendras comment ta voix peut donner vie à un personnage du film jeu d’acteur, rythme et synchronisation avec l’image, etc.
Soirée de clôture avec notre rdv récurrent Restan’Cool DJ Set, shop éphémère et atelier de pratique artistique libre (De 19h à 21h30 & de 23h à 00h) .
3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie contactrestanque@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : CINÉMA POUR TOUS
Cinéma Pour Tous is coming to Restanque!
Organized by the Brand Part association, we’re hosting a series of outdoor movie screenings in our garden on July 17, 18, 24, and 25.
L’événement CINÉMA POUR TOUS Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER
À voir aussi à Montpellier (Hérault)
- LES OPEN BAR MÉDITATIONS Montpellier 30 juin 2026
- 14TH ANTIBODY INDUSTRIAL SYMPOSIUM Montpellier 30 juin 2026
- LA PETITE MESSE SOLENNELLE DE ROSSINI Montpellier 1 juillet 2026
- EXPOSITION PREMIÈRES FOIS PREMIÈRES PHOTOS Montpellier 1 juillet 2026
- LE DIAGO EN PLEIN AIR Montpellier 1 juillet 2026