Montpellier

CINÉMA POUR TOUS

3 Rue du Lantissargues Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-17

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24

Le Cinéma Pour Tous s’installe à Restanque !

Sous l’impulsion de l’association Brand à Part, nous vous proposons un cycle de cinéma en plein air dans notre jardin, les 17, 18, 24 et 25 juillet.

Le Cinéma Pour Tous s’installe à Restanque !

Sous l’impulsion de l’association Brand à Part, nous vous proposons un cycle de cinéma en plein air dans notre jardin, les 17, 18, 24 et 25 juillet.

Le Cinéma Pour Tous vous invite à franchir la frontière du réel pour explorer nos imaginaires, entre souvenirs, récits et visions du futur

. Pour cette odyssée cinématographique, l’événement s’installe au tiers-lieu artistique et culturel Restanque, véritable cœur battant de la création niché dans le quartier Près d’Arènes à Montpellier.

Quatre projections en plein air et de nombreuses animations gratuites sont programmées sur deux week-ends consécutifs pour vous inviter à quitter la terre ferme et à nourrir vos aspirations.

Des projections à votre en famille ou entre amis !

Et parce qu’une soirée projection n’est rien sans de quoi boire et grignoter, bar et foodtrucks vous accueilleront sur place à partir de 19h30

DEMANDEZ L’PROGRAMME

VENDREDI 17 JUILLET

Sirocco et le Royaume des Courants d’Air

Benoît Chieux

1h20 2023 Animation VF à partir de 6 ans

Animation, quiz et autres surprises pour les enfants en accès libre (à partir de 19h)

SAMEDI 18 JUILLET

Inception

Christopher Nolan

2h28 2010 Fiction VOSTFR

VENDREDI 24 JUILLET

Les Bêtes du Sud Sauvage

Benh Zeitlin

1h33 2012 Fiction VOSTFR

SAMEDI 25 JUILLET

Mars Express

Jérémie Périn

1h25 2023 Animation VF

Ateliers cinémas en journée pour le jeune public (gratuit sur inscription)

Atelier table lumineuse 10h/12h30 8 à 10 ans gratuit sur inscription contact.brandapart@gmail.com

Viens découvrir le cinéma d’animation sur table lumineuse ! D’après le film “Sirocco et le Royaume des Courants d’Air” réalisé par Benoît Chieux, projeté le 17 juillet à l’occasion du Cinéma pour Tous, tu pourras créer ta propre petite animation et tester la technique du stop-motion.

Atelier technique du doublage 14h/16h30 enfants/adultes à partir de 11 ans gratuit sur inscription contact.brandapart@gmail.com

À l’occasion du Cinéma pour Tous, et de la projection du film “Mars Express” réalisé par Jérémie Périn viens prêter ta voix à un personnage de film d’animation ! Tu découvriras les coulisses du doublage et apprendras comment ta voix peut donner vie à un personnage du film jeu d’acteur, rythme et synchronisation avec l’image, etc.

Soirée de clôture avec notre rdv récurrent Restan’Cool DJ Set, shop éphémère et atelier de pratique artistique libre (De 19h à 21h30 & de 23h à 00h) .

3 Rue du Lantissargues Montpellier 34000 Hérault Occitanie contactrestanque@gmail.com

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English : CINÉMA POUR TOUS

Cinéma Pour Tous is coming to Restanque!

Organized by the Brand Part association, we’re hosting a series of outdoor movie screenings in our garden on July 17, 18, 24, and 25.

L’événement CINÉMA POUR TOUS Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER