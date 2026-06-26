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SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE Montpellier

SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE Montpellier dimanche 19 juillet 2026.

Adresse
46 Boulevard de Strasbourg
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Tarif

Montpellier

SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Dimanche 19 juillet Soirée Match Finale Coupe du Monde à 21h
Bikube diffuse la grande finale de la Coupe du monde !
Un moment fort à partager entre passion, ambiance et bonne humeur.
Dimanche 19 juillet Soirée Match Finale Coupe du Monde
21h

Bikube diffuse la grande finale de la Coupe du monde !
Un moment fort à partager entre passion, ambiance et bonne humeur.

Sur réservation   .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie  

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English :

Sunday, July 19? Game Night: World Cup Final at 9:00 p.m.
Bikube is broadcasting the World Cup final!
A highlight to share—full of passion, a great atmosphere, and good cheer.

L’événement SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER

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