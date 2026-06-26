SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE Montpellier
SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE Montpellier dimanche 19 juillet 2026.
Montpellier
SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Dimanche 19 juillet Soirée Match Finale Coupe du Monde à 21h
Bikube diffuse la grande finale de la Coupe du monde !
Un moment fort à partager entre passion, ambiance et bonne humeur.
Dimanche 19 juillet Soirée Match Finale Coupe du Monde
21h
Bikube diffuse la grande finale de la Coupe du monde !
Un moment fort à partager entre passion, ambiance et bonne humeur.
Sur réservation .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Sunday, July 19? Game Night: World Cup Final at 9:00 p.m.
Bikube is broadcasting the World Cup final!
A highlight to share—full of passion, a great atmosphere, and good cheer.
L’événement SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER
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