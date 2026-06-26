Montpellier

SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dimanche 19 juillet Soirée Match Finale Coupe du Monde à 21h

Bikube diffuse la grande finale de la Coupe du monde !

Un moment fort à partager entre passion, ambiance et bonne humeur.

Dimanche 19 juillet Soirée Match Finale Coupe du Monde

21h

Bikube diffuse la grande finale de la Coupe du monde !

Un moment fort à partager entre passion, ambiance et bonne humeur.

Sur réservation .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sunday, July 19? Game Night: World Cup Final at 9:00 p.m.

Bikube is broadcasting the World Cup final!

A highlight to share—full of passion, a great atmosphere, and good cheer.

L’événement SOIRÉE MATCH FINALE COUPE DU MONDE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER