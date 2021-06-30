LES NUITS DE SAINT-ANNE Montpellier

Montpellier

LES NUITS DE SAINT-ANNE

Place Sainte-Anne Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-30

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-06-30 2026-07-02 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10

Pour la trente-unième année consécutive, l’Association de Quartier Nouveau Sainte Anne organise les Soirées Musicales des Nuits de Sainte Anne sur la Place Sainte Anne.

Au programme cinq soirées musicales le 30 juin, 2, 8, 9 et 10 juillet 2026.

Pour la trente-unième année consécutive, l’Association de Quartier Nouveau Sainte Anne organise les Soirées Musicales des Nuits de Sainte Anne sur la Place Sainte Anne.

Au programme cinq soirées musicales le 30 juin, 2, 8, 9 et 10 juillet 2026.

Des programmes divers et variés dont deux soirées en partenariat avec le JAM salsa, jazz, swing, chorale a capella, chanson festives et métissées, et d’ailleurs ….

Mardi 30 juin 21h

NUIT A CAPELLA Concert avec le groupe SCAT’N’SCRATCH

Scat’n’Scratch (a cappella / beatbox) vous embarque dans un univers 100 % vocal à travers un répertoire éclectique mêlant soul, pop, reggae et musiques actuelles. Porté par six artistes aux univers musicaux variés, le groupe propose un spectacle rythmé, drôle et surprenant, où harmonies vocales et beatbox se mêlent avec énergie… avec un seul instrument la voix ! En premier partie le groupe Jam’Acap, c’est aussi un groupe vocal a cappella.

Jeudi 2 juillet 21h

NUIT DE FANFARE AFRICAINE Concert avec le groupe AJAMO

AJAMO (Afro-Jam-Orchestra) est un orchestre à thème à l’école de Jazz de Montpellier depuis 2022, qui joue avec enthousiasme, énergie et générosité

des reprises et des compositions inspirées par l’afro-beat du style Nigérian de l’époque du grand Fela Kuti. Sous la direction de l’ethnomusicologue

Thomas Vahle, spécialiste de flûte Peule-Mandingue, 15 ans d’expérience dans l’orchestre de Mory Kanté

Mercredi 8 juillet 21h

NUIT DE SALSA CUBAINE Concert avec le groupe SOMOS GENTE

“Somos Gente” est un groupe musical cubain qui vous invite à découvrir toute la richesse et l’énergie des rythmes de Cuba. Avec à sa tête le talentueux chanteur Carlos Maikel, le groupe propose une musique authentique, chaleureuse et résolument bailable, faite pour faire vibrer les coeurs et bouger les corps. Préparez-vous à danser et chanter !

Jeudi 9 juillet 21h

NUIT DE CHANSON METISSEE

Concert avec le groupe LES BARBEAUX

20 ans déjà que Les Barbeaux sillonnent les routes de France et d’Europe pour distiller une musique de live puissante, vivante et métissée. Leur identité méditerranéenne en bandoulière, ces diables de scène revisitent deux décennies de création entre chansons festives, ska, rock, cumbia et influences électro-balkaniques. Un concert comme une grande fête de famille un peu déjantée où tout le monde et toutes les expressions trouveront leur place !

Vendredi 10 juillet 21h

NUIT DE CUMBIA ET DU RUMBA Concert avec le groupe QUE TENGO

Figure émergente de la scène actuelle, Que Tengo est une machine avec un vrai coeur qui bat pour porter l’énergie et l’émotion de sa magnétique chanteuse hispanomarocaine Ámbar Gonzalez Bouab. Ce quartet délivre un cocktail détonnant de musiques afrolatines et urbaines où la cumbia, la rumba et le soukous rencontrent la lourdeur du hip-hop et la puissance lyrique de la chanson. .

Place Sainte-Anne Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 19 41 73 34 sadikfarabi@orange.fr

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English : LES NUITS DE SAINT-ANNE

For the thirty-first consecutive year, the Nouveau Sainte Anne Neighborhood Association is organizing the “Soirées Musicales des Nuits de Sainte Anne” on Place Sainte Anne.

The program features five musical evenings: June 30, and July 2, 8, 9, and 10, 2026.

L’événement LES NUITS DE SAINT-ANNE Montpellier a été mis à jour le 2026-06-26 par 34 OT MONTPELLIER