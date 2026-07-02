DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier
mercredi 5 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Dîner Conférence Psychologie mercredi 5 août
Amour sincère ou simple réaction chimique ? Comprendre les mécanismes des premiers élans amoureux: le cœur qui s’accélère, les pensées qui reviennent sans cesse et l’impression d’avoir rencontré la bonne personne.
Dîner Conférence Psychologie mercredi 5 août
Amour sincère ou simple réaction chimique ? Comprendre les mécanismes des premiers élans amoureux: le cœur qui s’accélère, les pensées qui reviennent sans cesse et l’impression d’avoir rencontré la bonne personne.
Mais que se passe-t-il réellement dans les coulisses de votre cerveau ? dîner spectacle conférence psycologique par Veronique Kohn
• Dîner dès 19h et conférence à 21h
• Entrée Gratuite
• Carte habituelle .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE
Psychology Lunch & Lecture on Wednesday, August 5
True Love or Just a Chemical Reaction? Understanding the mechanisms behind the initial rush of falling in love: a racing heart, thoughts that keep coming back, and the feeling that you’ve met the right person.
L’événement DÎNER CONFÉRENCE PSYCHOLOGIE Montpellier a été mis à jour le 2026-07-02 par 34 OT MONTPELLIER
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