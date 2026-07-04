Informations pratiques

Montpellier

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

Montpellier et sa Métropole Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-07

Pour son édition 2026, Cinéma sous les étoiles met à l’honneur les femmes réalisatrices à travers une programmation intitulée Regards féminins.

Du 7 au 20 août, dans douze communes de la métropole, le festival invite le public à découvrir, en plein air, des œuvres qui ont marqué l’histoire du cinéma et renouvelé notre regard sur le monde.

Pour son édition 2026, Cinéma sous les étoiles met à l’honneur les femmes réalisatrices à travers une programmation intitulée Regards féminins.

Du 7 au 20 août, dans douze communes de la métropole, le festival invite le public à découvrir, en plein air, des œuvres qui ont marqué l’histoire du cinéma et renouvelé notre regard sur le monde.

D’Alice Guy, pionnière du cinéma de fiction avec La Fée aux choux, à Kelly Reichardt, Jane Campion, Lotte Reiniger, Mounia Meddour, Justine Triet, Greta Gerwig ou encore Chloé Zhao, cette édition traverse les époques, les genres et les sensibilités. Animation, drame, documentaire, comédie, cinéma de genre les films réunis composent un parcours à la fois populaire, sensible et engagé.

Tout en conservant l’esprit convivial qui fait l’identité de Cinéma sous les étoiles, cette édition assume une programmation plus audacieuse, traversée par des questions contemporaines fortes féminisme, rapports de pouvoir, corps, sexualité, violence, émancipation. Des films qui interrogent, bousculent parfois, mais ouvrent surtout un espace de partage, de curiosité et de réflexion collective.

Le festival proposera également ses rendez-vous emblématiques une soirée jeune public avec Les Aventures du prince Ahmed, chef-d’œuvre de l’animation signé Lotte Reiniger, une soirée courts-métrages, ainsi qu’une nouveauté, une soirée Femgore autour de The Substance, body horror glaçant et hypnotique sur l’obsession de la perfection et la transformation du corps, réservé à un public averti.

Chaque soirée s’ouvrira par un spectacle vivant musique, clown, acrobatie ou formes hybrides viendront prolonger l’expérience sous les étoiles. Foodtrucks, boissons, glaces et restauration locale accompagneront ces soirées d’été placées sous le signe du cinéma, de la rencontre et du partage.

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dans des communes de la Métropole spectacle à 20h Film à 21h30

Beaulieu | Castries | Clapiers | Fabrègues | Grabels | Lattes | Le Crès | Restinclières | Saint-Drézéry | Saint-Geniès-des-Mourgues | Saint-Georges-d’Orques | Sussargues

Programmation bientôt en ligne .

Montpellier et sa Métropole Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CINÉMA SOUS LES ÉTOILES

For its 2026 edition, *Cinéma sous les étoiles* is spotlighting female filmmakers through a program titled *Regards féminins*.

From August 7 to 20, in twelve municipalities across the metropolitan area, the festival invites the public to discover, under the open sky, works that have shaped the history of cinema and renewed our perspective on the world.

L’événement CINÉMA SOUS LES ÉTOILES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER