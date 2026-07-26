BAR À VINYLES Montpellier
mercredi 12 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
BAR À VINYLES
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-12
Ce soir, place à une ambiance vintage !
Sélectionnez vos disques, savourez un verre et laissez Deejay Bastos poser le son.
Mercredi 12 août Bar à Vinyles
19h 00h
Ce soir, place à une ambiance vintage !
Sélectionnez vos disques, savourez un verre et laissez Deejay Bastos poser le son.
Good vibes garanties
Réservation en ligne .
46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72
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English : BAR À VINYLES
Tonight, it’s vintage time!
Select your records, enjoy a drink and let Deejay Bastos set the tone.
L’événement BAR À VINYLES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER
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