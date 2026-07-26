Informations pratiques

Montpellier

BAR À VINYLES

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Ce soir, place à une ambiance vintage !

Sélectionnez vos disques, savourez un verre et laissez Deejay Bastos poser le son.

Mercredi 12 août Bar à Vinyles

19h 00h

Ce soir, place à une ambiance vintage !

Sélectionnez vos disques, savourez un verre et laissez Deejay Bastos poser le son.

Good vibes garanties

Réservation en ligne .

46 Boulevard de Strasbourg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 49 42 00 72

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English : BAR À VINYLES

Tonight, it’s vintage time!

Select your records, enjoy a drink and let Deejay Bastos set the tone.

L’événement BAR À VINYLES Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER