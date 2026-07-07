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Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi Basilique Notre Dame des Tables Montpellier
jeudi 13 août 2026 · Basilique Notre Dame des Tables · Montpellier
Informations pratiques
Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi Basilique Notre Dame des Tables Montpellier Jeudi 13 août, 20h00
Laissez-vous transporter à Montpellier par les chefs-d’œuvre de Bach, Vivaldi et Debussy. Une soirée classique prestigieuse à réserver.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T21:15:00.000+02:00
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Basilique Notre Dame des Tables 43 Rue de l’aiguillerie, 34000 Montpellier Montpellier
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