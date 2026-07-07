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Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi Basilique Notre Dame des Tables Montpellier

jeudi 13 août 2026 · Basilique Notre Dame des Tables · Montpellier

Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi Basilique Notre Dame des Tables Montpellier

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Basilique Notre Dame des Tables
Adresse
43 Rue de l'aiguillerie, 34000 Montpellier
Ville
Montpellier

Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi Basilique Notre Dame des Tables Montpellier Jeudi 13 août, 20h00

Laissez-vous transporter à Montpellier par les chefs-d’œuvre de Bach, Vivaldi et Debussy. Une soirée classique prestigieuse à réserver.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00.000+02:00
Fin : 2026-08-13T21:15:00.000+02:00

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Basilique Notre Dame des Tables 43 Rue de l’aiguillerie, 34000 Montpellier Montpellier


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