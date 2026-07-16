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Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi, Basilique Notre Dame des Tables, Montpellier

jeudi 13 août 2026 · Basilique Notre Dame des Tables · Montpellier

Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi, Basilique Notre Dame des Tables, Montpellier

Informations pratiques

Début
jeudi 13 août 2026
Fin
jeudi 13 août 2026
Lieu
Basilique Notre Dame des Tables
Adresse
43 Rue de l'aiguillerie, 34000 Montpellier
Ville
34062 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
De 20 à 30€

Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi Jeudi 13 août, 20h00 Basilique Notre Dame des Tables Hérault

De 20 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:15:00+02:00
Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:15:00+02:00

De retour cet été à Montpellier, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux! Une merveilleuse soirée musicale d’été au sein de la Basilique Notre-Dame des Tables à ne pas manquer !
️ Réservez vos places dès aujourd’hui !

Programme:

  • M. Ravel : Boléro
  • J.S. Bach : Concerto Brandebourgeois 5 – Allegro
  • D. Cantemir : Peşrev Bûselik
  • C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune
  • J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro
  • F. Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques
  • A. Piazzolla : Ave Maria
  • A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : « L’Été » – Finale (Presto)

Ensemble Musicâme France
Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge
L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Basilique Notre Dame des Tables 43 Rue de l’aiguillerie, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-montpellier-vivaldi-bach-debussy/ »}]
Laissez-vous transporter à Montpellier par les chefs-d’œuvre de Bach, Vivaldi et Debussy. Une soirée classique prestigieuse à réserver.

MFP

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