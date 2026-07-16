Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi, Basilique Notre Dame des Tables, Montpellier

Informations pratiques

Concert à Montpellier : Ravel, Debussy, Cantemir, Bach, Puccini, Doppler, Vivaldi Jeudi 13 août, 20h00 Basilique Notre Dame des Tables Hérault

De 20 à 30€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:15:00+02:00

Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T21:15:00+02:00

De retour cet été à Montpellier, l’Ensemble Musicâme France vous prépare un concert de musique classique exceptionnel porté par six musiciens talentueux! Une merveilleuse soirée musicale d’été au sein de la Basilique Notre-Dame des Tables à ne pas manquer !

️ Réservez vos places dès aujourd’hui !

Programme:

M. Ravel : Boléro

J.S. Bach : Concerto Brandebourgeois 5 – Allegro

D. Cantemir : Peşrev Bûselik

C. Debussy : Prélude à l’après-midi d’un faune

J. S. Bach / Ackmann : Concerto pour deux violons (version jazz) – Allegro

F. Doppler : Fantaisie sur des airs Valaques

A. Piazzolla : Ave Maria

A. Vivaldi : Les Quatre Saisons : « L’Été » – Finale (Presto)

Ensemble Musicâme France

Flûtes Issam Garfi ; Accordéon : Sébastien Mazoyer ; Violon-solo Perceval Gilles, 2nd violon Alice Rousseau ; Alto Estevan De Almeida Reis ; Violoncelle Tom Almerge

L’Ensemble Musicâme France est un orchestre de chambre dont la particularité est qu’il s’organise comme un collectif. Soucieux d’offrir à son public une expérience musicale unique et incomparable, il réunit des musiciens internationaux et locaux de haute volée issus de grandes formations. Présent dans plus de 100 villes à travers le monde, l’Ensemble Musicâme France défend une musique qui touche le cœur et élève l’esprit au-delà des frontières.

Basilique Notre Dame des Tables 43 Rue de l’aiguillerie, 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://musicamefrance.com/concert/concert-montpellier-vivaldi-bach-debussy/ »}]

Laissez-vous transporter à Montpellier par les chefs-d’œuvre de Bach, Vivaldi et Debussy. Une soirée classique prestigieuse à réserver.

MFP