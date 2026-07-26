ANIMATIONS AOÛT POLYGONE MONTPELLIER Montpellier

Informations pratiques

Montpellier

ANIMATIONS AOÛT POLYGONE MONTPELLIER

1 Rue des Pertuisanes Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-08 2026-08-13 2026-08-21

Les vacances continuent au Polygone Montpellier avec POLY’SUMMER !

Des rendez-vous incontournables pendant les vacances d’été, en plein coeur de Montpellier !

Tout le mois d’août, profitez d’animations 100 % gratuites pour toute la famille game zone, animation construction en briques, défilé de mode, DJ set, spectacles et plein d’autres surprises !

Les vacances continuent au Polygone Montpellier avec POLY’SUMMER !

Des rendez-vous incontournables pendant les vacances d’été, en plein coeur de Montpellier !

Tout le mois d’août, profitez d’animations 100 % gratuites pour toute la famille game zone, animation construction en briques, défilé de mode, DJ set, spectacles et plein d’autres surprises !

En quête de shopping, de détente ou de loisirs, il y a toujours une bonne raison de faire escale au Polygone Montpellier.

Avec POLY’summer, vivez un été festif, gourmand et plein de surprises !

Au programme

Samedi 08 août

14h-18h Niveau Antigone

Animation Construction Briques

Les 13,14 et 15 août

10h-18h Niveau Antigone

Poly’Game Zone / Retrogaming et Bornes Arcade

Vendredi 21 août

17h-20h Niveau Verrière

Votre rdv du mois Rafraichissements Show de danse salsa Dj Set Défilé de mode

LE BON PLAN 2h de Parking offert tous les samedis de l’été du 21 juin au 21 septembre après présentation du ticket de caisse du jour pour un minimum de 30€ d’achats .

1 Rue des Pertuisanes Montpellier 34000 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ANIMATIONS AOÛT POLYGONE MONTPELLIER

The summer fun continues at Polygone Montpellier with POLY?SUMMER!

Must-see events during summer vacation, right in the heart of Montpellier!

All through August, enjoy 100% free activities for the whole family: a game zone, brick-building workshops, a fashion show, DJ sets, performances, and plenty of other surprises!

L’événement ANIMATIONS AOÛT POLYGONE MONTPELLIER Montpellier a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 OT MONTPELLIER