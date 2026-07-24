Informations pratiques

Montpellier

L’ATELIER DU PETIT JARDIN FÊTE DU POISSON

196 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Le samedi 1er août 2026, vivez une Soirée Fête du Poisson, un rendez-vous placé sous le signe de la gastronomie, de la convivialité et du partage.

Le samedi 1er août 2026, vivez une Soirée Fête du Poisson, un rendez-vous placé sous le signe de la gastronomie, de la convivialité et du partage.

À cette occasion, nous avons le plaisir de collaborer avec Les Poissons d’Abord afin de mettre à l’honneur les produits de la mer à travers une proposition gourmande spécialement imaginée pour cette soirée.

Animation musicale avec Les Gypsy dans une ambiance festive et chaleureuse au bord du bassin Jacques Cœur.

Sur réservation .

196 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 82 09 87 contact@petit-jardin.com

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English : L’ATELIER DU PETIT JARDIN FÊTE DU POISSON

On Saturday, August 1, 2026, come enjoy the Fish Festival Evening, an event celebrating fine dining, camaraderie, and sharing.

L’événement L’ATELIER DU PETIT JARDIN FÊTE DU POISSON Montpellier a été mis à jour le 2026-07-24 par 34 OT MONTPELLIER