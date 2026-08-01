NUITS D’ÉTÉ AVEC MENDELSSOHN Montpellier
dimanche 9 août 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
NUITS D’ÉTÉ AVEC MENDELSSOHN
12 Rue de la Merci Montpellier Hérault
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Concert de l’académie Sequentiae avec violon violoncelle et orgue autour du compositeur Félix Mendelssohn.
Concert de l’académie Sequentiae avec violon violoncelle et orgue autour du compositeur Félix Mendelssohn.
10 chanteurs violon, violoncelle et orgue.
Sur réservation en ligne .
12 Rue de la Merci Montpellier 34000 Hérault Occitanie
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English :
Concert by the Sequentiae Academy featuring violin, cello, and organ, focusing on the composer Felix Mendelssohn.
L’événement NUITS D’ÉTÉ AVEC MENDELSSOHN Montpellier a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MONTPELLIER
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