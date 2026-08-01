Informations pratiques

Montpellier

NUITS D’ÉTÉ AVEC MENDELSSOHN

12 Rue de la Merci Montpellier Hérault

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Concert de l’académie Sequentiae avec violon violoncelle et orgue autour du compositeur Félix Mendelssohn.

Concert de l’académie Sequentiae avec violon violoncelle et orgue autour du compositeur Félix Mendelssohn.

10 chanteurs violon, violoncelle et orgue.

Sur réservation en ligne .

12 Rue de la Merci Montpellier 34000 Hérault Occitanie

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English :

Concert by the Sequentiae Academy featuring violin, cello, and organ, focusing on the composer Felix Mendelssohn.

L’événement NUITS D’ÉTÉ AVEC MENDELSSOHN Montpellier a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT MONTPELLIER