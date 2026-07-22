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AGENDA · Montpellier

FOOTBALL MHSC VS DIJON FCO Montpellier

samedi 8 août 2026 · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Adresse
345 Avenue de Heidelberg
Ville
34000 Montpellier
Département
Hérault
Tarif

Montpellier

FOOTBALL MHSC VS DIJON FCO

345 Avenue de Heidelberg Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Ligue 2 01ère journée
MONTPELLIER HSC affrontera Dijon FCO le 08 août 2026 à 20h au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !
Ligue 2 01ère journée
MONTPELLIER HSC affrontera Dijon FCO le 08 août 2026 à 20h au Stade de la Mosson

Venez supporter votre équipe favorite !   .

345 Avenue de Heidelberg Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 13 60 00 

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English : FOOTBALL MHSC VS DIJON FCO

Ligue 2: Matchday 1
MONTPELLIER HSC will face Dijon FCO on August 8, 2026, at 8:00 p.m. at Stade de la Mosson

Come cheer on your favorite team!

L’événement FOOTBALL MHSC VS DIJON FCO Montpellier a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER

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