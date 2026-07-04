Informations pratiques

Montpellier

DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION

216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Dîner Spectacle d’Improvisation samedi 5 septembre

dîner spectacle d’improvisation avec la compagnie Les Chats Pitres. Des situations inventées sur le moment, de l’humour, de l’émotion et beaucoup de complicité avec le public chaque représentation est unique !

Dîner Spectacle d’Improvisation samedi 5 septembre

dîner spectacle d’improvisation avec la compagnie Les Chats Pitres. Des situations inventées sur le moment, de l’humour, de l’émotion et beaucoup de complicité avec le public chaque représentation est unique !

Dîner dès 19h, spectacle à 21h.

Entrée gratuite, sortie au chapeau. Carte habituelle. .

216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20

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English : DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION

Dinner & Improv Show Saturday, September 5

Dinner & improv show with the Les Chats Pitres troupe. Spontaneous situations, humor, emotion, and plenty of interaction with the audience: every performance is unique!

L’événement DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER