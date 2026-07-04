DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION Montpellier
samedi 5 septembre 2026 · Montpellier
Informations pratiques
Montpellier
DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION
216 Rue Elie Wiesel Montpellier Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Dîner Spectacle d’Improvisation samedi 5 septembre
dîner spectacle d’improvisation avec la compagnie Les Chats Pitres. Des situations inventées sur le moment, de l’humour, de l’émotion et beaucoup de complicité avec le public chaque représentation est unique !
Dîner Spectacle d’Improvisation samedi 5 septembre
dîner spectacle d’improvisation avec la compagnie Les Chats Pitres. Des situations inventées sur le moment, de l’humour, de l’émotion et beaucoup de complicité avec le public chaque représentation est unique !
Dîner dès 19h, spectacle à 21h.
Entrée gratuite, sortie au chapeau. Carte habituelle. .
216 Rue Elie Wiesel Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 45 92 31 20
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English : DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION
Dinner & Improv Show Saturday, September 5
Dinner & improv show with the Les Chats Pitres troupe. Spontaneous situations, humor, emotion, and plenty of interaction with the audience: every performance is unique!
L’événement DÎNER SPECTACLE D’IMPROVISATION Montpellier a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 OT MONTPELLIER
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