Conférences Histoire de l’art – La photographie, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers
vendredi 13 novembre 2026 · Pavillon blanc Henri-Molina · Colomiers
Informations pratiques
Conférences Histoire de l’art – La photographie 13 novembre 2026 – 21 mai 2027, certains vendredis Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-13T18:30:00+01:00 – 2026-11-13T19:30:00+01:00
Fin : 2027-05-21T18:30:00+02:00 – 2027-05-21T19:30:00+02:00
Cycle de conférence sur la photographie dans l’histoire de l’art présenté par Morgane Reygnier.
Programme :
Vendredi 13/11/26 : Histoire de la photographie, histoire de notre rapport à l’image
Vendredi 11/12/26 : Photographie et bandes dessinées : raconter le réel
Vendredi 15/01/27 : Paysages contemporains en photographie : espaces sensibles, mouvances et atmosphères
Vendredi 26/02/27 : L’image en mutation : techniques, manipulations et flux à l’ère numérique
Vendredi 19/03/27 : Le portrait et l’autoportrait : photographier les autres à l’ère numérique
Vendredi 23/04/27 : Photographier la société : nouvelles formes de photographie
Vendredi 21/05/27 : Photographie et art vidéo
Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.
Cycle de conférence sur la photographie dans l’histoire de l’art présenté par Morgane Reygnier.
© Pixabay
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