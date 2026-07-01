Conférences Histoire de l’art – La photographie, Pavillon blanc Henri-Molina, Colomiers

Informations pratiques

Conférences Histoire de l’art – La photographie 13 novembre 2026 – 21 mai 2027, certains vendredis Pavillon blanc Henri-Molina Haute-Garonne

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-13T18:30:00+01:00 – 2026-11-13T19:30:00+01:00

Fin : 2027-05-21T18:30:00+02:00 – 2027-05-21T19:30:00+02:00

Cycle de conférence sur la photographie dans l’histoire de l’art présenté par Morgane Reygnier.

Programme :

Vendredi 13/11/26 : Histoire de la photographie, histoire de notre rapport à l’image

Vendredi 11/12/26 : Photographie et bandes dessinées : raconter le réel

Vendredi 15/01/27 : Paysages contemporains en photographie : espaces sensibles, mouvances et atmosphères

Vendredi 26/02/27 : L’image en mutation : techniques, manipulations et flux à l’ère numérique

Vendredi 19/03/27 : Le portrait et l’autoportrait : photographier les autres à l’ère numérique

Vendredi 23/04/27 : Photographier la société : nouvelles formes de photographie

Vendredi 21/05/27 : Photographie et art vidéo

Pavillon blanc Henri-Molina 4 place Alex-Raymond 31770 Colomiers Colomiers 31770 Plein Centre Haute-Garonne Occitanie 0561635000 https://www.pavillonblanc-colomiers.fr/index.php https://www.instagram.com/pavillon.blanc/;https://www.facebook.com/pavillonblanc.colomiers/ Établissement culturel et artistique de la Ville de Colomiers inauguré en 2011, le Pavillon blanc Henri-Molina assure les missions de médiathèque, de centre d’art, d’atelier de création artistique et numérique et de ludothèque. Entrée libre.

Cycle de conférence sur la photographie dans l’histoire de l’art présenté par Morgane Reygnier.

© Pixabay