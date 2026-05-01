Conférences Joli Mois de l’Europe L’Europe en action démocratie, économie, sécurité Grange de christus Saint-Paul-lès-Dax
Conférences Joli Mois de l’Europe L’Europe en action démocratie, économie, sécurité Grange de christus Saint-Paul-lès-Dax jeudi 7 mai 2026.
Saint-Paul-lès-Dax
Conférences Joli Mois de l’Europe L’Europe en action démocratie, économie, sécurité
Grange de christus 453 All. de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:00:00
fin : 2026-05-07 12:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Pourquoi avons-nous fait le choix de l’Union européenne ? Comment s’est-elle construite après 1945 et quels sont aujourd’hui ses moyens d’action ?
Cette conférence propose de mieux comprendre le fonctionnement concret de l’Union européenne ses institutions, la coopération entre régions, ainsi que les opportunités offertes par ses programmes.
À travers les interventions d’un spécialiste de la construction européenne, d’une représentante d’une eurorégion, d’un mouvement de jeunes engagés et d’une directrice de structure européenne, cet échange interactif permettra de décrypter les enjeux démocratiques, économiques et sécuritaires de l’Europe actuelle.
Un temps d’échange accessible à tous pour mieux saisir l’Europe en action au quotidien. .
Grange de christus 453 All. de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine ilandascencao.wipsee@gmail.com
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English : Conférences Joli Mois de l’Europe L’Europe en action démocratie, économie, sécurité
L’événement Conférences Joli Mois de l’Europe L’Europe en action démocratie, économie, sécurité Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-30 par OT Grand Dax
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