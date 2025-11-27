Happy Manif

Saint-Paul-lès-Dax Landes

Début : 2026-05-23 11:00:00

fin : 2026-05-30

2026-05-23

Happy Manif est une déambulation chorégraphique joyeuse et surprenante propice à la bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur nature. Casque sur les oreilles, les participants deviennent instantanément interprètes d’une partition urbaine des plus originales sur des rythmes électro-pop.

Une bande sonore délivre des indications de déplacements et d’actions, ponctués de scènes cinématographiques que chacun est invité à réinterpréter.

Durée de 45 mn à 1h. Dès 8 ans. .

Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 66

