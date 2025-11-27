Happy Manif Saint-Paul-lès-Dax
samedi 23 mai 2026
Happy Manif
Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 11:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-23
Happy Manif est une déambulation chorégraphique joyeuse et surprenante propice à la bonne humeur générale, un jeu de rôle grandeur nature. Casque sur les oreilles, les participants deviennent instantanément interprètes d’une partition urbaine des plus originales sur des rythmes électro-pop.
Une bande sonore délivre des indications de déplacements et d’actions, ponctués de scènes cinématographiques que chacun est invité à réinterpréter.
Durée de 45 mn à 1h. Dès 8 ans. .
Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 66
English : Happy Manif
