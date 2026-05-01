Dîner concert avec Mismoya Restaurant Le Comptoir JOA Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Dîner concert avec Mismoya

Restaurant Le Comptoir JOA 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 19:30:00

fin : 2026-05-23 21:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Au casino de Saint-Paul-lès-Dax, découvrez l’univers pop-acoustique du duo Mismoya qui revisite, avec sa propre signature, des chansons que vous connaissez (certainement) déjà.

Des reprises réinventées, une ambiance chaleureuse… et une soirée parfaite pour allier musique et plaisir à table ? .

Restaurant Le Comptoir JOA 91 rue Jean Pierre Pénicaut Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 52 72

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English : Dîner concert avec Mismoya

L’événement Dîner concert avec Mismoya Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax