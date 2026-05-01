Exposition Saint-Paul-lès-Dax au fil du temps Grange de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Exposition Saint-Paul-lès-Dax au fil du temps

Grange de Christus 453 Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-12 14:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-12

Depuis de nombreuses années, au fil de ses promenades, l’artiste saint-pauloise a réalisé plusieurs croquis et aquarelles de différents lieux de la commune qu’ils soient emblématiques, sur le point de disparaître ou désormais ancrés dans les souvenirs des anciens.

Du lundi au vendredi de 14h à 18h

Samedi de 14h à 17h .

Grange de Christus 453 Allée de Christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 20

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English : Exposition Saint-Paul-lès-Dax au fil du temps

L’événement Exposition Saint-Paul-lès-Dax au fil du temps Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Grand Dax