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Repas dansant Salle du Temps Libre Saint-Paul-lès-Dax

Repas dansant Salle du Temps Libre Saint-Paul-lès-Dax

Repas dansant Salle du Temps Libre Saint-Paul-lès-Dax jeudi 14 mai 2026.

Lieu : Salle du Temps Libre

Adresse : 23 rue Edmond Rostand

Ville : 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Département : Landes

Début : jeudi 14 mai 2026

Fin : jeudi 14 mai 2026

Heure de début : 12:30:00

Tarif : 25 25 25 Tarif de base plein tarif

Saint-Paul-lès-Dax

Repas dansant

Salle du Temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 12:30:00
fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :
2026-05-14

Animé par Chantal Soulu .
Menu salade pinçoise, faux filet de bœuf, frites, fromage, nid d’abeille, café et vin compris.   .

Salle du Temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 95 39 16 

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Grand Dax

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