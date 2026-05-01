Repas dansant Salle du Temps Libre Saint-Paul-lès-Dax
Repas dansant Salle du Temps Libre Saint-Paul-lès-Dax jeudi 14 mai 2026.
Saint-Paul-lès-Dax
Repas dansant
Salle du Temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 12:30:00
fin : 2026-05-14 18:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Animé par Chantal Soulu .
Menu salade pinçoise, faux filet de bœuf, frites, fromage, nid d’abeille, café et vin compris. .
Salle du Temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 95 39 16
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English : Repas dansant
L’événement Repas dansant Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Grand Dax
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