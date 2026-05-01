Repas dansant Salle du Temps Libre Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Repas dansant

Salle du Temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 12:30:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Animé par Chantal Soulu .

Menu salade pinçoise, faux filet de bœuf, frites, fromage, nid d’abeille, café et vin compris. .

Salle du Temps Libre 23 rue Edmond Rostand Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 50 95 39 16

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English : Repas dansant

L’événement Repas dansant Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Grand Dax