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Exposition d’artistes Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Exposition d’artistes Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax mercredi 27 mai 2026.

Lieu : Lac de Christus

Adresse : Grange de christus

Ville : 40990 Saint-Paul-lès-Dax

Département : Landes

Début : mercredi 27 mai 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Saint-Paul-lès-Dax

Exposition d’artistes

Lac de Christus Grange de christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :
2026-05-27

Photographies et peintures regroupant des univers divers .
Des artistes unis par l’art et ensemble pour l’enfance, présents pour l’association LANDES ET CAPE .   .

Lac de Christus Grange de christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine   landesetcape@gmail.com

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English : Exposition d’artistes

L’événement Exposition d’artistes Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax

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