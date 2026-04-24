Exposition d’artistes Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax

Saint-Paul-lès-Dax

Exposition d’artistes

Lac de Christus Grange de christus Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Photographies et peintures regroupant des univers divers .

Des artistes unis par l’art et ensemble pour l’enfance, présents pour l’association LANDES ET CAPE . .

Lac de Christus Grange de christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine landesetcape@gmail.com

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English : Exposition d’artistes

L’événement Exposition d’artistes Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax