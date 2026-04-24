Exposition d’artistes Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax
Exposition d’artistes Lac de Christus Saint-Paul-lès-Dax mercredi 27 mai 2026.
Saint-Paul-lès-Dax
Exposition d’artistes
Lac de Christus Grange de christus Saint-Paul-lès-Dax Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-27 10:00:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-05-27
Photographies et peintures regroupant des univers divers .
Des artistes unis par l’art et ensemble pour l’enfance, présents pour l’association LANDES ET CAPE . .
Lac de Christus Grange de christus Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine landesetcape@gmail.com
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English : Exposition d’artistes
L’événement Exposition d’artistes Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Grand Dax
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