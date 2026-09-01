Conférences une heure une expo Les Baux-de-Breteuil
vendredi 25 septembre 2026 · Les Baux-de-Breteuil
Informations pratiques
Les Baux-de-Breteuil
Conférences une heure une expo
Eglise Saint-Christophe Les Baux-de-Breteuil Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:30:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27 2026-12-18 2027-01-29 2027-02-26 2027-03-26 2027-04-30 2027-05-28 2027-06-25
Chaque dernier vendredi du mois, les Amis du Patrimoine des Baux-de-Breteuil organisent à l’église Saint Christophe des Baux-de-Breteuil de 19h30 à 21h des conférences sur l’histoire de l’art. Ces conférences sont généralement suivies par un pot de l’amitié. Ouvert et accessible à tous.
Tarifs 7,50 à 10 € par personne.
Saison 2026-2027 De New York à Pékin, en passant par Londres ou Saint-Pétersbourg… ce nouveau cycle de conférences vous propose de découvrir les plus grands musées du monde, et de retraverser toute l’histoire de l’art grâce à leurs chefs-d’œuvre. L’occasion de voyager sans même quitter la Normandie !
* Vendredi 25 septembre 2026
New York Le MoMA
* Vendredi 30 octobre 2026
Rome Les Musées du Vatican
* Vendredi 27 novembre 2026
Londres La National Gallery
* Vendredi 18 décembre 2026
Saint-Pétersbourg Le musée de l’Ermitage
* Vendredi 29 janvier 2027
Pékin Le musée du Palais
* Vendredi 26 février 2027
Londres La Tate Modern
* Vendredi 26 mars 2027
Amsterdam Le Rijksmusem
* Vendredi 30 avril 2027
Florence Le musée des Offices
* Vendredi 28 mai 2027
Madrid Le Prado
* Vendredi 25 juin 2027
Paris Le musée du Louvre .
Eglise Saint-Christophe Les Baux-de-Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 23 39 62 72 apb27160@gmail.com
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English : Conférences une heure une expo
L’événement Conférences une heure une expo Les Baux-de-Breteuil a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure