Informations pratiques

Les Baux-de-Breteuil

Conférences une heure une expo

Eglise Saint-Christophe Les Baux-de-Breteuil Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:30:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-09-25 2026-10-30 2026-11-27 2026-12-18 2027-01-29 2027-02-26 2027-03-26 2027-04-30 2027-05-28 2027-06-25

Chaque dernier vendredi du mois, les Amis du Patrimoine des Baux-de-Breteuil organisent à l’église Saint Christophe des Baux-de-Breteuil de 19h30 à 21h des conférences sur l’histoire de l’art. Ces conférences sont généralement suivies par un pot de l’amitié. Ouvert et accessible à tous.

Tarifs 7,50 à 10 € par personne.

Saison 2026-2027 De New York à Pékin, en passant par Londres ou Saint-Pétersbourg… ce nouveau cycle de conférences vous propose de découvrir les plus grands musées du monde, et de retraverser toute l’histoire de l’art grâce à leurs chefs-d’œuvre. L’occasion de voyager sans même quitter la Normandie !

* Vendredi 25 septembre 2026

New York Le MoMA

* Vendredi 30 octobre 2026

Rome Les Musées du Vatican

* Vendredi 27 novembre 2026

Londres La National Gallery

* Vendredi 18 décembre 2026

Saint-Pétersbourg Le musée de l’Ermitage

* Vendredi 29 janvier 2027

Pékin Le musée du Palais

* Vendredi 26 février 2027

Londres La Tate Modern

* Vendredi 26 mars 2027

Amsterdam Le Rijksmusem

* Vendredi 30 avril 2027

Florence Le musée des Offices

* Vendredi 28 mai 2027

Madrid Le Prado

* Vendredi 25 juin 2027

Paris Le musée du Louvre .

Eglise Saint-Christophe Les Baux-de-Breteuil 27160 Eure Normandie +33 6 23 39 62 72 apb27160@gmail.com

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English : Conférences une heure une expo

L’événement Conférences une heure une expo Les Baux-de-Breteuil a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Normandie Sud Eure