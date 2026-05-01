CONFLUENCE GALERIE DIVERGENCES Beaune

Beaune

CONFLUENCE

GALERIE DIVERGENCES 20 RUE DE LORRAINE Beaune Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 10:30:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-07

Exposition Céramiques et Peintures du 07 au 31 Mai.

Marie-rose Gutleben Sculpteur céramique et Joêlle Vuilliez Matringe Peintre.

Deux écritures, deux présences, un même espace de rencontre

Galerie DIVERGENCES

20 rue de LORRAINE à BEAUNE

JEUDI-VENDREDI-SAMEDI de 10H30 à 18H00 et sur simple appel au 0673920881 .

GALERIE DIVERGENCES 20 RUE DE LORRAINE Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 92 08 81 divergencesgalerie@gmail.com

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English : CONFLUENCE

L’événement CONFLUENCE Beaune a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1