CONFLUENCE GALERIE DIVERGENCES Beaune
CONFLUENCE GALERIE DIVERGENCES Beaune jeudi 7 mai 2026.
Beaune
CONFLUENCE
GALERIE DIVERGENCES 20 RUE DE LORRAINE Beaune Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-07 10:30:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-07
Exposition Céramiques et Peintures du 07 au 31 Mai.
Marie-rose Gutleben Sculpteur céramique et Joêlle Vuilliez Matringe Peintre.
Deux écritures, deux présences, un même espace de rencontre
Galerie DIVERGENCES
20 rue de LORRAINE à BEAUNE
JEUDI-VENDREDI-SAMEDI de 10H30 à 18H00 et sur simple appel au 0673920881 .
GALERIE DIVERGENCES 20 RUE DE LORRAINE Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 73 92 08 81 divergencesgalerie@gmail.com
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English : CONFLUENCE
L’événement CONFLUENCE Beaune a été mis à jour le 2026-04-29 par OT Beaune et Pays Beaunois | Cat.1
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