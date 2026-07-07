Confolens Color Run Place Henri Coursaget Confolens

Informations pratiques

Confolens

Confolens Color Run

Place Henri Coursaget Champ du monde Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – EUR

12€ et 5€ (- 12 ans)

Inscriptions sur place le jour de l’évènement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:15:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

Participez à un Color run de 5km en musique dans les rues de Confolens, au cœur du Festival de danses et musiques du monde!

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Place Henri Coursaget Champ du monde Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97

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English :

Join us for a 5-kilometer Color Run set to music through the streets of Confolens, right in the heart of the World Dance and Music Festival!

L’événement Confolens Color Run Confolens a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine