Confolens Color Run Place Henri Coursaget Confolens
lundi 10 août 2026 · Place Henri Coursaget · Confolens
Informations pratiques
Confolens
Confolens Color Run
Place Henri Coursaget Champ du monde Confolens Charente
Tarif : 5 – 5 – EUR
12€ et 5€ (- 12 ans)
Inscriptions sur place le jour de l’évènement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:15:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
Participez à un Color run de 5km en musique dans les rues de Confolens, au cœur du Festival de danses et musiques du monde!
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Place Henri Coursaget Champ du monde Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 01 97
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English :
Join us for a 5-kilometer Color Run set to music through the streets of Confolens, right in the heart of the World Dance and Music Festival!
L’événement Confolens Color Run Confolens a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme Charente Limousine
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