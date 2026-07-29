Train touristique du festival au rythme du Mexique La Gare Confolens

Informations pratiques

Confolens

Train touristique du festival au rythme du Mexique

La Gare Avenue Gambetta Confolens Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 10:00:00

fin : 2026-08-10 16:30:00

Date(s) :

2026-08-10

Le Festival de Confolens (page officielle) et le Chemin de Fer Charente-Limousine s’associent pour vous faire voyager le 10 août à bord de l’Express Charente-Limousine, cette année au rythme du Mexique !

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La Gare Avenue Gambetta Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64 velorail16@orange.fr

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English :

The Confolens Festival (official website) and the Charente-Limousine Railroad are teaming up to take you on a journey on August 10 aboard the Express Charente-Limousine—this year, with a Mexican theme!

L’événement Train touristique du festival au rythme du Mexique Confolens a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Charente Limousine