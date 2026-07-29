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AGENDA · Confolens

Train touristique du festival au rythme du Mexique La Gare Confolens

lundi 10 août 2026 · La Gare · Confolens

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
La Gare
Adresse
Avenue Gambetta
Ville
16500 Confolens
Département
Charente
Tarif
28 28 28

Confolens

Train touristique du festival au rythme du Mexique

La Gare Avenue Gambetta Confolens Charente

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 16:30:00

Date(s) :
2026-08-10

Le Festival de Confolens (page officielle) et le Chemin de Fer Charente-Limousine s’associent pour vous faire voyager le 10 août à bord de l’Express Charente-Limousine, cette année au rythme du Mexique !
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La Gare Avenue Gambetta Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64  velorail16@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Confolens Festival (official website) and the Charente-Limousine Railroad are teaming up to take you on a journey on August 10 aboard the Express Charente-Limousine—this year, with a Mexican theme!

L’événement Train touristique du festival au rythme du Mexique Confolens a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Charente Limousine

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