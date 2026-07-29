Train touristique du festival au rythme du Mexique La Gare Confolens
lundi 10 août 2026 · La Gare · Confolens
Informations pratiques
Confolens
Train touristique du festival au rythme du Mexique
La Gare Avenue Gambetta Confolens Charente
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 10:00:00
fin : 2026-08-10 16:30:00
Date(s) :
2026-08-10
Le Festival de Confolens (page officielle) et le Chemin de Fer Charente-Limousine s’associent pour vous faire voyager le 10 août à bord de l’Express Charente-Limousine, cette année au rythme du Mexique !
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La Gare Avenue Gambetta Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 71 16 64 velorail16@orange.fr
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English :
The Confolens Festival (official website) and the Charente-Limousine Railroad are teaming up to take you on a journey on August 10 aboard the Express Charente-Limousine—this year, with a Mexican theme!
L’événement Train touristique du festival au rythme du Mexique Confolens a été mis à jour le 2026-07-20 par Office de Tourisme Charente Limousine
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