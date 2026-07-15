Les plus beaux chants slaves rue de la Cure Confolens
mercredi 29 juillet 2026 · rue de la Cure · Confolens
Informations pratiques
Confolens
Les plus beaux chants slaves
rue de la Cure Eglise Saint-Maxime Confolens Charente
Tarif : 12 – 12 – EUR
Tarif réduit
chômeurs, étudiants, groupe+6 pers.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 17:00:00
fin : 2026-07-29 18:10:00
Date(s) :
2026-07-29
Valery Orlov, ancien des Chœurs de l’Armée Rouge, chanteur, pianiste et compositeur, issu du prestigieux Conservatoire National Supérieur d’Odessa revient pour nous enchanter par sa belle voix de basse et nous emmener en voyage musical inoubliable
.
rue de la Cure Eglise Saint-Maxime Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 05 32 75 spectacle64@gmail.com
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English :
Valery Orlov, a former member of the Red Army Choir, singer, pianist, and composer, and a graduate of the prestigious Odessa National Higher Conservatory, returns to enchant us with his beautiful bass voice and take us on an unforgettable musical journey
L’événement Les plus beaux chants slaves Confolens a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Charente Limousine
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