Informations pratiques

Confolens

PAH atelier enfant, initiation à la calligraphie

château de saint germain Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 15:00:00

fin : 2026-08-03 17:00:00

Date(s) :

2026-08-03

Rdv au château, maximum 8 enfants, à partir de 8 ans,

.

château de saint germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Meeting point at the château, maximum 8 children, aged 8 and over,

L’événement PAH atelier enfant, initiation à la calligraphie Confolens a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine