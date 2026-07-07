PAH atelier enfant , fabrication d’un objet décoratif en argile Confolens
mercredi 5 août 2026 · Confolens
Informations pratiques
Confolens
PAH atelier enfant , fabrication d’un objet décoratif en argile
château de Saint-Germain Confolens Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 15:00:00
fin : 2026-08-05 17:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Rdv au château, maximum 6 enfants, à partir de 9 ans,
.
château de Saint-Germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Meet at the castle; maximum of 6 children, ages 9 and up,
L’événement PAH atelier enfant , fabrication d’un objet décoratif en argile Confolens a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine
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