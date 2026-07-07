Informations pratiques

Confolens

PAH atelier enfant , fabrication d’un objet décoratif en argile

château de Saint-Germain Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 15:00:00

fin : 2026-08-05 17:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Rdv au château, maximum 6 enfants, à partir de 9 ans,

.

château de Saint-Germain Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Meet at the castle; maximum of 6 children, ages 9 and up,

L’événement PAH atelier enfant , fabrication d’un objet décoratif en argile Confolens a été mis à jour le 2026-07-03 par Office de Tourisme Charente Limousine