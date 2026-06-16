PAH Visite guidée de Confolens, les temps forts de son histoire Confolens mercredi 29 juillet 2026.

Confolens

PAH Visite guidée de Confolens, les temps forts de son histoire

8 Rue fontaine des Jardins Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-08-11 10:00:00

Date(s) :

2026-07-29 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13

Rendez-vous au square Jules Halgand à 10h

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8 Rue fontaine des Jardins Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

Meet at Jules Halgand Square at 10 a.m.

L’événement PAH Visite guidée de Confolens, les temps forts de son histoire Confolens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine