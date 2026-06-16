PAH Visite guidée de Confolens, les temps forts de son histoire Confolens
PAH Visite guidée de Confolens, les temps forts de son histoire Confolens mercredi 29 juillet 2026.
Confolens
PAH Visite guidée de Confolens, les temps forts de son histoire
8 Rue fontaine des Jardins Confolens Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29 10:00:00
fin : 2026-08-11 10:00:00
Date(s) :
2026-07-29 2026-08-05 2026-08-11 2026-08-12 2026-08-13
Rendez-vous au square Jules Halgand à 10h
.
8 Rue fontaine des Jardins Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
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English :
Meet at Jules Halgand Square at 10 a.m.
L’événement PAH Visite guidée de Confolens, les temps forts de son histoire Confolens a été mis à jour le 2026-06-16 par Office de Tourisme Charente Limousine
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