Confolens

PAH Visite Guidée Château de Saint-Germain de Confolens

8 Rue du maquis foch Confolens Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

gratuit moins de 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 11:00:00

fin : 2026-07-28 11:00:00

Date(s) :

2026-07-28 2026-08-04

Au Moyen Age, la cité de Saint-Germain était la rivale de Confolens car elle dépend de la province de la Marche.

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8 Rue du maquis foch Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22

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English :

In the Middle Ages, the city of Saint-Germain was Confolens’ rival, being part of the province of La Marche.

L’événement PAH Visite Guidée Château de Saint-Germain de Confolens Confolens a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine