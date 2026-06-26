PAH Visite Guidée Château de Saint-Germain de Confolens Confolens
PAH Visite Guidée Château de Saint-Germain de Confolens Confolens mardi 28 juillet 2026.
Confolens
PAH Visite Guidée Château de Saint-Germain de Confolens
8 Rue du maquis foch Confolens Charente
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
gratuit moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 11:00:00
fin : 2026-07-28 11:00:00
Date(s) :
2026-07-28 2026-08-04
Au Moyen Age, la cité de Saint-Germain était la rivale de Confolens car elle dépend de la province de la Marche.
.
8 Rue du maquis foch Confolens 16500 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 84 22 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
In the Middle Ages, the city of Saint-Germain was Confolens’ rival, being part of the province of La Marche.
L’événement PAH Visite Guidée Château de Saint-Germain de Confolens Confolens a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme Charente Limousine
À voir aussi à Confolens (Charente)
- Marchés de Producteurs de Pays Confolens Confolens 2 juillet 2026
- Concerts des Vendredis de l’été Confolens 3 juillet 2026
- PAH- Visites en Pédalo de Confolens Confolens 7 juillet 2026
- Confolens Fête nationale du 14 juillet Confolens 14 juillet 2026
- Banquet spectacle le banquet de la Libération Confolens 25 juillet 2026